Очевидец: солдат НАТО напал в таллиннском спа-центре на работников и посетителей

Находившийся в спа-центре очевидец произошедшего рассказал Delfi, что солдат начал буянить и физически напал как на работников спа, так и на других посетителей. На место была вызвана полиция. По словам источника, помимо обычного патруля в центр прибыла и военная полиция.

Представитель Департамента полиции и погранохраны (PPA) сообщил, что правоохранители получили вызов ночью в субботу, когда часы показывали около двух. Стражам порядка сообщили об агрессивно ведущем себя мужчине.

Стоит отметить, что в спа-центр в такое позднее время работает в режиме Spa 21+, то есть открыт только для взрослых посетителей, нахождение в заведении несовершеннолетних в это время не допускается. На выходных спа закрывает двери в два часа ночи.

27-летний виновник инцидента ушел из спа еще до прибытия полиции. Так как информация о пострадавших или ущербе отсутствует, на данный момент полиция никаких дел не возбуждала, передали из PPA.

В штабе Боевой группа НАТО Delfi сообщили, что они в курсе инцидента с их военнослужащим. "Поскольку происшествие еще расследуется, то в данный момент мы не можем его более подробно комментировать", - сказали в штабе и добавили, что молодой человек побывал позже в спа, где лично принес извинения за свое поведение.

Заведение комментировать случившееся не пожелало. "По нашему внутреннему распорядку все, что случается в доме, остается в доме, действия нашего клиента мы, к сожалению, комментировать не можем", - сказал исполнительный директор мустамяэского Elamuste Keskus Андрес Тийк.