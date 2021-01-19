"Очевидец": глава Валгаской больницы предлагал вакцину от коронавируса вне очереди товарищам по клубу

Две недели назад члены клуба получили от Улста предложение провакцинироваться.

Согласно программе вакцинации, в первую очередь вакцинируют медицинских работников, а затем входящих в группу риска людей.

Вместо осуждения самые активные члены клуба бросились записываться на вакцинацию. Первая критика пришла лишь через 10 часов после сделанного предложения, когда владелец частной клиники Medita Кристо Аусмеэс выразил удивление и возмущение.

Улст в интервью "Очевидцу" признал, что предложение о вакцинации было плохой идеей.

В конце рабочего дня 7 января информация поступила вице-канцлеру Министерства социальных дел Марис Йессе, которая жестко пресекла самодеятельность главы больницы: "У руководителя Валгаской больницы не было права организовывать вакцинацию членов клуба Rotary на основании собственного определения групп риска".

Клиника Тартуского университета, в которую входит и Валгаская больница, на прошлой неделе инициировала внутренний контроль.

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