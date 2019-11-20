20.11.2019, 20:35

"Очевидец" бросил очередной камень в министра: будучи старейшиной, он продал лакомый участок земли своей же фирме


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Mart Järvik, Esimene stuudio
Mart Järvik, Esimene stuudioFoto: Karli Saul

Полиция расследовала, как волость Ярваканди в бытность нынешнего министра сельской жизни Марта Ярвика старейшиной продала землю, связанной с ним фирме. Причем на льготных условиях. По стечению обстоятельств расследование прекратили без вынесения наказания как раз накануне его назначения на должность министра, выясняется из программы "Очевидец" (Pealtnägija).

20 сентября на собрании волостной управы среди прочих вопросов повестки дня рассматривалась продажа принадлежащей волости недвижимости — участка на Саявески, 5 — фирме Tulihein, передает ERR. Участок был небольшим, но по меркам Ярваканди находился в очень хорошем месте, буквально в двух шагах от здания волостной управы. Обратило на себя внимание то обстоятельство, что находящийся в центре поселка участок (3100 квадратных метров) продали путем принятия решения, не объявляя аукциона.

Сделка была еще подозрительна тем, что компания Tulihein была связана со старейшиной Ярвиком: фирма принадлежала его сыну, а сам Март Ярвик являлся одним из членов правления. Было такое впечатление, что имело место нарушение законодательных ограничений, так как Март Ярвик как бы сидел сразу на двух стульях.

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По иронии судьбы, речь идет о тех же претензиях, которые совсем недавно звучали и в адрес советника Ярвика — Урмаса Арумяэ. Как мы сообщали, в отношении Арумяэ возбудили уголовное дело, а в ноябре 2018 года полиция расследовала действия Ярвика в рамках производства о проступке. Причиной стало очень скромная сумма сделки — всего 2387 евро.

Была ли это справедливая цена и откуда она взялась, так никто сказать не смог: в ходе объединения волостей документов по данному вопросу не сохранилось.

Местные предприниматели, пожелавшие остаться анонимными, так как и далее хотят заниматься в волости бизнесом, в один голос говорят, что если бы знали о продаже земельного участка, то были бы тоже заинтересованы в его приобретении.

Возможное нарушение ограничений расследовало Бюро по коррупционным преступлениям Центральной криминальной полиции.

Из материалов дела выясняется, что записи заседания нет, поэтому невозможно доказать, брал ли в ходе заседания слово Ярвик и что он говорил. А поскольку решение было другими членами волостной управы одобрено, то само по себе подписание распоряжение о продаже земли связанной с ним фирме, по оценке полиции, не является предосудительным.

Производство по делу прекратили 8 апреля. По стечению обстоятельств — за два дня до назначения Ярвика кандидатом от EKRE на пост министра.

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