"Очевидец" бросил очередной камень в министра: будучи старейшиной, он продал лакомый участок земли своей же фирме

Была ли это справедливая цена и откуда она взялась, так никто сказать не смог: в ходе объединения волостей документов по данному вопросу не сохранилось.
Местные предприниматели, пожелавшие остаться анонимными, так как и далее хотят заниматься в волости бизнесом, в один голос говорят, что если бы знали о продаже земельного участка, то были бы тоже заинтересованы в его приобретении.
Возможное нарушение ограничений расследовало Бюро по коррупционным преступлениям Центральной криминальной полиции.
Из материалов дела выясняется, что записи заседания нет, поэтому невозможно доказать, брал ли в ходе заседания слово Ярвик и что он говорил. А поскольку решение было другими членами волостной управы одобрено, то само по себе подписание распоряжение о продаже земли связанной с ним фирме, по оценке полиции, не является предосудительным.
Производство по делу прекратили 8 апреля. По стечению обстоятельств — за два дня до назначения Ярвика кандидатом от EKRE на пост министра.
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