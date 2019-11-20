"Очевидец" бросил очередной камень в министра: будучи старейшиной, он продал лакомый участок земли своей же фирме

20 сентября на собрании волостной управы среди прочих вопросов повестки дня рассматривалась продажа принадлежащей волости недвижимости — участка на Саявески, 5 — фирме Tulihein, передает ERR. Участок был небольшим, но по меркам Ярваканди находился в очень хорошем месте, буквально в двух шагах от здания волостной управы. Обратило на себя внимание то обстоятельство, что находящийся в центре поселка участок (3100 квадратных метров) продали путем принятия решения, не объявляя аукциона.

Сделка была еще подозрительна тем, что компания Tulihein была связана со старейшиной Ярвиком: фирма принадлежала его сыну, а сам Март Ярвик являлся одним из членов правления. Было такое впечатление, что имело место нарушение законодательных ограничений, так как Март Ярвик как бы сидел сразу на двух стульях.

По иронии судьбы, речь идет о тех же претензиях, которые совсем недавно звучали и в адрес советника Ярвика — Урмаса Арумяэ. Как мы сообщали, в отношении Арумяэ возбудили уголовное дело, а в ноябре 2018 года полиция расследовала действия Ярвика в рамках производства о проступке. Причиной стало очень скромная сумма сделки — всего 2387 евро.