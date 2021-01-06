Очевидцы трагедии на Юмера: пожилой мужчина, стоя перед женщиной с револьвером в руках, сказал: ”Это ты меня довела, я предупреждал!”

Вечером во вторник, 5 января, примерно в 19:30 Елена и Анатолий услышали два хлопка. Поначалу подумали, что это звук от фейерверка на улице, но затем последовал женский крик ”Помогите!”, а потом и детский: ”Мамочка, мамочка!”. Анатолий сразу же выскочил на лестничную площадку и увидел свою соседку Полину, которая сидела на корточках. Рядом стоял еще один сосед, Мати, а в двери — мальчик, сын Полины. Затем на площадку вышла и Елена.

”Я вышел и подошел к старичку, он стоял с костылем. Сказал ему успокоиться и отойти. Сначала ничего не заметил у него в руках. Он продолжал что-то доказывать ей, кричал: ”Это ты меня довела, я предупреждал!” А когда он отошел от нее, то я заметил в руках револьвер”, — вспоминает Анатолий, как развивались события. Когда женщина стала падать, то Анатолий заметил на спине пулевые ранения. Его супруга Елена тут же вызвала полиция и скорую.

Стрелявший тем временем покинул место происшествия. Елена вспоминает, что испугалась, так как подумала, что он будет стрелять и в других. Очевидцем трагедии стал 6-летний сын Полины, второй ребенок в это время находился в квартире. По словам Елены и Анатолия, мальчик плакал и спрашивал: ”Мамочка, ты умрешь?” Елена, сидя на коленях, держала потерпевшую и пыталась успокоить ребенка: ”Нет, мамочка не умрет. Все будет хорошо”.

Она спросила мальчика, как их сосед оказался на пороге открытой квартиры. Оказалось, тот постучал, и мама открыла дверь. До этого Полина не открывала ему двери, поскольку тот неоднократно устраивал скандалы. Анатолий спросил у мальчика, есть ли взрослые в квартире. Оказалось, что никого. Тогда Анатолий сказал мальчику позвонить кому-нибудь. Мальчик набрал папу и ушел в комнату. Полиция и скорая приехали очень быстро.

”Буквально за две минуты после звонка. Я еще сидела с ней на коленках, проверяла пульс. Она была жива: не хрипела, но издавала стон”, — вспоминает ужасные минуты Елена. Другой сосед, по словам Елены, увидел из окна, как со двора резко сорвалась и уехала бордовая машина. Супруги и раньше видели, что на ней ездил Мати. Свидетели сразу сообщили полиции, что подозреваемый скрылся на бордовом Renault. Супруги предполагают, что Мати изначально планировал скрыться с места преступления, поскольку на нем была верхняя одежда.