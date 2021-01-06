06.01.2021, 19:55

Очевидцы трагедии на Юмера: пожилой мужчина, стоя перед женщиной с револьвером в руках, сказал: ”Это ты меня довела, я предупреждал!”

Мальчик плакал и спрашивал: "Мамочка, ты умрешь?"
Роман Старапопов
EST 19
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Mahtra 12 sündmuskoht 6.01.2021 Foto: Andres Putting

Елена и Анатолий стали первыми свидетелями ласнамяэской трагедии в доме на улице Юмера, 12, где вечером 5 января 80-летний Мати застрелил 36-летнюю Полину.

Вечером во вторник, 5 января, примерно в 19:30 Елена и Анатолий услышали два хлопка. Поначалу подумали, что это звук от фейерверка на улице, но затем последовал женский крик ”Помогите!”, а потом и детский: ”Мамочка, мамочка!”. Анатолий сразу же выскочил на лестничную площадку и увидел свою соседку Полину, которая сидела на корточках. Рядом стоял еще один сосед, Мати, а в двери — мальчик, сын Полины. Затем на площадку вышла и Елена.

”Я вышел и подошел к старичку, он стоял с костылем. Сказал ему успокоиться и отойти. Сначала ничего не заметил у него в руках. Он продолжал что-то доказывать ей, кричал: ”Это ты меня довела, я предупреждал!” А когда он отошел от нее, то я заметил в руках револьвер”, — вспоминает Анатолий, как развивались события. Когда женщина стала падать, то Анатолий заметил на спине пулевые ранения. Его супруга Елена тут же вызвала полиция и скорую.

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Стрелявший тем временем покинул место происшествия. Елена вспоминает, что испугалась, так как подумала, что он будет стрелять и в других. Очевидцем трагедии стал 6-летний сын Полины, второй ребенок в это время находился в квартире. По словам Елены и Анатолия, мальчик плакал и спрашивал: ”Мамочка, ты умрешь?” Елена, сидя на коленях, держала потерпевшую и пыталась успокоить ребенка: ”Нет, мамочка не умрет. Все будет хорошо”.

Она спросила мальчика, как их сосед оказался на пороге открытой квартиры. Оказалось, тот постучал, и мама открыла дверь. До этого Полина не открывала ему двери, поскольку тот неоднократно устраивал скандалы. Анатолий спросил у мальчика, есть ли взрослые в квартире. Оказалось, что никого. Тогда Анатолий сказал мальчику позвонить кому-нибудь. Мальчик набрал папу и ушел в комнату. Полиция и скорая приехали очень быстро.

”Буквально за две минуты после звонка. Я еще сидела с ней на коленках, проверяла пульс. Она была жива: не хрипела, но издавала стон”, — вспоминает ужасные минуты Елена. Другой сосед, по словам Елены, увидел из окна, как со двора резко сорвалась и уехала бордовая машина. Супруги и раньше видели, что на ней ездил Мати. Свидетели сразу сообщили полиции, что подозреваемый скрылся на бордовом Renault. Супруги предполагают, что Мати изначально планировал скрыться с места преступления, поскольку на нем была верхняя одежда.

Елена и Анатолий живут на Юмера, 12 уже 8 лет. А Мати жил здесь и до них. По словам Елены, мужчина никогда вызывал симпатии. ”У него на лице всегда была какая-то злость, когда он видел соседей с маленькими детьми. У меня внуки, двойняшки, такого же возраста, как младший ребенок погибшей. Правда, наши крикливые, у а нее дети были тихие. Когда дети кричали на улице, и когда он открывал окно, то по нему было видно, что недоволен”, — рассказывает Елена.

К Елене и Анатолию неоднократно приходила женщина, которая, по всей видимости проживала с Мати или приходила к нему. Один раз Анатолий видел их вместе, как они выходят из машины Мати. ”Она большие скандалы устраивала из-за детей. Даже кричала на лестничной площадке. Хозяйка (Полина — прим. RusDelfi) квартиру не открывала”, — вспоминает Елена еще один из инцидентов. В очередной раз, когда женщина подняла шум на лестничной площадке, Елена вышла. Далее последовал примерный следующий разговор:

Елена: — Что вы здесь так кричите?
Женщина: — Они нас достали, эти дети!
Елена: — Ну это же дети, они маленькие!
Женщина: — Вот, поснимали здесь квартиры, а за детьми не смотрят.
Елена: — Неправда, она (Полина) очень хорошая мама.

Елена характеризует погибшую только хорошими словами: дети всегда были тихие, слушались маму. ”Мы порой даже думали, что в квартире никого нет, что они уехали. А они дома!” — рассказывает Елена, предполагая, что семья боялась лишнего скандала.

Возвращаясь к событиям того вечера, супруги отмечают, что у Полины работала стиральная машина. Это было слышно из открытой двери квартиры. Елена предполагает, что шум, точнее, вибрация машины были слышны в квартире Мати.

”Но, заметьте, что кричащих деток никогда не было слышно. Они даже не праздновали в квартире дни рождения! Даже гостей у них не было. Даже по утрам, когда дети собирались в садик, было тихо. Никогда не было слышно, чтобы дети устраивали истерику: ”Не пойду, не хочу!" Вот именно утром их можно было встретить, когда мы уходили на работу. В остальное время — тишина”, — заверяет Елена.

Анатолий вспоминает, что полгода назад видел, как Мати, проходя мимо квартиры Полины, ударил костылем в дверь со словами: ”Сколько вы можете шуметь?”

”Я еще подумала, что это могло случиться и с нами, потому что наши внуки такого же возраста, как и мальчик. Наши в квартире кричат и прыгают. Но это же дети, — говорит Елена, которая вспоминает, что один раз в 6 часов по батареям постучали соседи, так как их девочка уж очень не хотела идти в детский сад — это было очень хорошо слышно. — Но наши соседи снизу все понимают, мы говорили с ними”.

”Я не понимаю, откуда такая агрессия. Ведь эти дети не были шумными”, — недоумевает Елена.

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