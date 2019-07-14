Очередные проблемы со SmartLynx: туристы из Эстонии летели в Бургас, а приземлились в Варне

Один обеспокоенный читатель Delfi сообщил, что купил в Novatours путевку в Болгарию. Вылет состоялся сегодня рано утром, самолет должен был приземлиться в Бургасе, но вместо этого он прилетел аэропорт города Варны.

По словам читателя, люди до сих пор ждут информации, когда же их доставят в пункт назначения.

У SmartLynx сегодня проблемы и с рейсами в Таллинн. Самолет из Болгарии должен был приземлиться сегодня в Таллиннском аэропорту в 13:00, но рейс задерживается. Также сообщается, что самолет Варна-Таллинн, который должен прилететь в 21:45, тоже задержится.

"До авиакомпании SmartLynx не дозвониться и информации мало, - сообщил читатель RusDelfi Андрей, отмечая, что сразу по прилету пассажирам не дали предоставили дальнейшую информацию. Ссылаясь на туроператора TezTour, Андрей передал, что скорей всего туристов повезут в гостиницы без багажа.

Информацию от Novatours и SmartLynx пока не удалось получить, однако Delfi направил им запросы.

19 июня у авиакомпании SmartLynx были подобные проблемы, когда перенесли вылет самолета в Болгарию и соответственно обратный рейс в Эстонию.