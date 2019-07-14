Очередные проблемы со SmartLynx: туристы из Эстонии летели в Бургас, а приземлились в Варне(7)
С рейсами авиаперевозчика SmartLynx опять проблемы. Эстонских туристов доставили в другой город.
С рейсами авиаперевозчика SmartLynx опять проблемы. Эстонских туристов доставили в другой город.
Один обеспокоенный читатель Delfi сообщил, что купил в Novatours путевку в Болгарию. Вылет состоялся сегодня рано утром, самолет должен был приземлиться в Бургасе, но вместо этого он прилетел аэропорт города Варны.
По словам читателя, люди до сих пор ждут информации, когда же их доставят в пункт назначения.
У SmartLynx сегодня проблемы и с рейсами в Таллинн. Самолет из Болгарии должен был приземлиться сегодня в Таллиннском аэропорту в 13:00, но рейс задерживается. Также сообщается, что самолет Варна-Таллинн, который должен прилететь в 21:45, тоже задержится.
"До авиакомпании SmartLynx не дозвониться и информации мало, - сообщил читатель RusDelfi Андрей, отмечая, что сразу по прилету пассажирам не дали предоставили дальнейшую информацию. Ссылаясь на туроператора TezTour, Андрей передал, что скорей всего туристов повезут в гостиницы без багажа.
Информацию от Novatours и SmartLynx пока не удалось получить, однако Delfi направил им запросы.
19 июня у авиакомпании SmartLynx были подобные проблемы, когда перенесли вылет самолета в Болгарию и соответственно обратный рейс в Эстонию.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Мать десятерых детей "сгорела" в СИЗО: как над ней издевались
Аттракцион "Летающая тарелка" разломился пополам. Есть погибшие
Кокорин досрочно выпущен из СИЗО
Звери или мутанты? Кто обитает в лесах Чернобыля — 10 фото