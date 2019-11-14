Очередной сюрприз: Март Ярвик хочет изменить устав министерства и убрать вице-канцлера

Сегодня планы дошли и до Рийгикогу. При этом чиновники министерства, в том числе канцлер Иллар Леметти, документ не согласовывал.

За заседании Рийгикогу член фракции Партии реформ Лийна Керсна спросила Ярвика: ”Известно, что вы хотите уволить канцлера министерства. Хотите избавиться от одного вице-канцлера, Тоомаса Кеввайя, который отвечает за пищевую безопасность. Почему?” Ярвки своего плана по увольнения отрицать не стал, отметив, что хочет обеспечить идеальную работу данной сферы. ”Сейчас там проблема. Это показал и аудит”, — отметил он.

Позже Ярвик сообщил, что не подписывал решения об увольнении Кеввайя, но подписал решение об изменении устава министерства.