14.11.2019, 14:15

Очередной сюрприз: Март Ярвик хочет изменить устав министерства и убрать вице-канцлера

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Toomas Kevvai
Toomas KevvaiFoto: Ilmar Saabas

Вчера чиновников Министерства сельской жизни ждал очередной сюрприз: министр Март Ярвик хочет изменить устав министерства и в ускоренном темпе ”протащить” его в правительстве.

Сегодня планы дошли и до Рийгикогу. При этом чиновники министерства, в том числе канцлер Иллар Леметти, документ не согласовывал.

За заседании Рийгикогу член фракции Партии реформ Лийна Керсна спросила Ярвика: ”Известно, что вы хотите уволить канцлера министерства. Хотите избавиться от одного вице-канцлера, Тоомаса Кеввайя, который отвечает за пищевую безопасность. Почему?” Ярвки своего плана по увольнения отрицать не стал, отметив, что хочет обеспечить идеальную работу данной сферы. ”Сейчас там проблема. Это показал и аудит”, — отметил он.

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Позже Ярвик сообщил, что не подписывал решения об увольнении Кеввайя, но подписал решение об изменении устава министерства.

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