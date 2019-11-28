Очередной скандал вокруг Ярвика. Давил ли бывший министр на директора PRIA? Мнения расходятся

Присяжный адвокат Урмас Арумяэ, являвшийся советником Ярвика, в то же самое время давал через свое бюро советы и фирмам, в отношении которых находящийся в подчинении министерства PRIA планировал предпринять шаги судебного характера. Эта ситуация и привела в итоге к отставке министра. PRIA не смог двигаться дальше с этими делами в судебном порядке, потому что министр Ярвик не дал на это полномочий.

Участвовавший в том августовском собрании председатель Сааремааского союза фермеров (Saaremaa Talupidajate liit) Яан Кийдер подтвердил, что встреча в самом деле состоялась, но никакого прямого давления там не оказывалось.

"Был обтекаемый разговор, названия тех фирм, которые сейчас всплыли, там не упоминались", — сказал Кийдер Delfi. По его словам, обсуждались общие вопросы, и в заключении договорились, как эти проблемы — по поводу обвиняемых PRIA в мошенничестве со льготами предприятий — разрешить.

Кийдер отметил, что абсолютно понятна позиция тогдашнего министра Ярвика, что PRIA должен до выделения пособий выяснять состоятельность фирм, а не требовать потом через суд деньги обратно. "Это же смерть предприятия. Если фирме дали, скажем, 500 000 евро дотаций, и затем через пять лет PRIA начинает требовать их обратно, то откуда их взять?" — пояснил Delfi Кийдер.

Он заверил, что никоим образом атмосфера собрания не была язвительной, и всё не выглядело так, что Яана Калласа вызвали на ковер и там пропесочили. "Никакой враждебности не было", — утверждает Кийдер.

Принимавший в том же собрании участие председатель Торгово-сельскохозяйственной палаты Эстонии Олав Креэн признает, что директор PRIA мог вначале почувствовать себя подвергшимся давлению, но это определенно не было целью собрания.

"Министр был в начале встречи с таким настроем, что нужно делать дело таким образом, чтобы быть к сельхозпроизводителю более дружественным, но в итоге пришли к тому, что это всё-таки невозможно", — сказал Креэн.

"Решением собрания, конечно, не было то, что PRIA должен безусловно в своем регламенте чего-то менять", — заверил он Delfi.

Говоря о давлении министра на руководителя подведомственного учреждения, Олав Креэн привел образное сравнение: каждый водитель, увидев машину полиции, убирает ногу с педали газа, даже если он едет по дороге с разрешенной скоростью, и на секунду задумывается, всё ли у него в порядке.

"Так как в начале собрания министр Ярвик сказал, что, согласно доходящей до него информации с мест, у многих селян есть трудности с PRIA, то директор PRIA видимо почувствовал себя под давлением", — сказал Креэн.