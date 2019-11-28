28.11.2019, 20:30

Очередной скандал вокруг Ярвика. Давил ли бывший министр на директора PRIA? Мнения расходятся


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Mart Järvik, Esimene stuudio
Mart JärvikFoto: Karli Saul

Бывший министр сельской жизни Март Ярвик и его советник Майдо Пайо активно вмешивались в деятельность Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet — PRIA), требуя более мягкого отношения к определенным предпринимателям, сообщила сегодня газета Postimees. Один земледелец рассказал Delfi, что давления вроде бы не было.

Март Ярвик пригласил 6 августа руководителя PRIA Яана Калласа вместе с руководителями нескольких сельских организаций на встречу, где, как утверждается, предложил быть более мягким к предпринимателям, которым PRIA угрожал судом за злоупотребление льготами.

Речь шла о тех же самых бизнесменах, которых представляло в суде адвокатское бюро Урмаса Арумяэ — тогдашнего советника Ярвика. Директор PRIA не пожелал дать на тему встречи комментария, но пресс-секретарь ведомства подтвердил Delfi, что такое собрание в самом деле проходило.

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Ссылку на него можно найти также в недельном распорядке министерства: "Вторник, 6 августа 2019. В 11 часов министр сельской жизни Март Ярвик встречается с представителями Департамента сельскохозяйственных регистров и информации, а также сельскохозяйственного сектора, чтобы обсудить сотрудничество".

Но вместо обсуждения сотрудничества министр Март Ярвик и его советник Майдо Пайо пытались вмешаться в ведущиеся расследования по мошенничеству со льготами, пишет сегодня газета Postimees. Поскольку представитель PRIA в беседе с Delfi не поспешил эту информацию опровергнуть, то следует поверить, что изложенное в газете отвечает действительности.

Присяжный адвокат Урмас Арумяэ, являвшийся советником Ярвика, в то же самое время давал через свое бюро советы и фирмам, в отношении которых находящийся в подчинении министерства PRIA планировал предпринять шаги судебного характера. Эта ситуация и привела в итоге к отставке министра. PRIA не смог двигаться дальше с этими делами в судебном порядке, потому что министр Ярвик не дал на это полномочий.

Участвовавший в том августовском собрании председатель Сааремааского союза фермеров (Saaremaa Talupidajate liit) Яан Кийдер подтвердил, что встреча в самом деле состоялась, но никакого прямого давления там не оказывалось.

"Был обтекаемый разговор, названия тех фирм, которые сейчас всплыли, там не упоминались", — сказал Кийдер Delfi. По его словам, обсуждались общие вопросы, и в заключении договорились, как эти проблемы — по поводу обвиняемых PRIA в мошенничестве со льготами предприятий — разрешить.

Кийдер отметил, что абсолютно понятна позиция тогдашнего министра Ярвика, что PRIA должен до выделения пособий выяснять состоятельность фирм, а не требовать потом через суд деньги обратно. "Это же смерть предприятия. Если фирме дали, скажем, 500 000 евро дотаций, и затем через пять лет PRIA начинает требовать их обратно, то откуда их взять?" — пояснил Delfi Кийдер.

Он заверил, что никоим образом атмосфера собрания не была язвительной, и всё не выглядело так, что Яана Калласа вызвали на ковер и там пропесочили. "Никакой враждебности не было", — утверждает Кийдер.

Принимавший в том же собрании участие председатель Торгово-сельскохозяйственной палаты Эстонии Олав Креэн признает, что директор PRIA мог вначале почувствовать себя подвергшимся давлению, но это определенно не было целью собрания.

"Министр был в начале встречи с таким настроем, что нужно делать дело таким образом, чтобы быть к сельхозпроизводителю более дружественным, но в итоге пришли к тому, что это всё-таки невозможно", — сказал Креэн.

"Решением собрания, конечно, не было то, что PRIA должен безусловно в своем регламенте чего-то менять", — заверил он Delfi.

Говоря о давлении министра на руководителя подведомственного учреждения, Олав Креэн привел образное сравнение: каждый водитель, увидев машину полиции, убирает ногу с педали газа, даже если он едет по дороге с разрешенной скоростью, и на секунду задумывается, всё ли у него в порядке.

"Так как в начале собрания министр Ярвик сказал, что, согласно доходящей до него информации с мест, у многих селян есть трудности с PRIA, то директор PRIA видимо почувствовал себя под давлением", — сказал Креэн.

PRIA — это, естественно, такое учреждение, в общении с которым все земледельцы чувствуют себя под давлением, потому что надо собрать исчерпывающие документы, и если документов нет, то останешься без денег, — отметил Креэн. Поэтому и понятно, что различные предприятия пишут министру: нас, мол, обижают.

Таким и был наш и министра первоначальный подход: как было бы хорошо и удобно, если бы PRIA не требовал так много документов. Но всё-таки договорились, что надо четко выполнять правила и предписания Европейской комиссии в вопросах общественного финансирования. И запрашивать все документы, иначе невозможно провести разницу между честным земледельцем и тем лицом, который заполняет бумаги ради "легких денег".

Насколько помнит Креэн, подготовка и созыв встречи показывали, что министр хотел получить цельную картину происходящего, чтобы понять: может ли PRIA делать чего-то по-другому, чтобы это было более благосклонно к предпринимателю.

Конкретные имена не упоминались, заверяет Креэн. "Но мне показалось, что какие-то конкретные дела ранее за этим стояли. Темы были такими, в отношении которых обе стороны были в курсе", — сказал он. По мнению Креэна, это подтверждает тот обстоятельство, что Яан Каллас записал встречу.

По данным Postimees, причина созыва собрания была всё-таки в конкретных предпринимателях, в тех, которых адвокатское бюро тогдашнего советника министра Урмаса Арумяэ представляло в суде.

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