Очередной скандал с крышевыми деньгами: 45 000 евро хотели выделить молодежному крылу EKRE на установку памятника "кровавому барону"

Как известно, прозванный "кровавым бароном" Унгерн-Штернберг запомнился крайней жестокостью к противникам, местным жителям и даже своим подданным. НКО отмечало, что он также боролся против коммунизма и китайской экспансии.

НКО собиралось использовать средства на установку памятника, но после неоднозначной оценки роли барона в истории Эстонии руководство Ungern Khaan заявило, что откажется от денег, передает rus.err.ee.

"Правление решило отказаться от государственного пособия и впредь будет организовывать свою деятельность при помощи пожертвований. Решение было принято из-за клеветы в медиа, которая основывается на сенсационализме, а не исторических исследованиях. Барона выставили милитаристом и уголовником, а не освободителем Монголии. Мы приняли это решение, чтобы медиа перестали клеймить барона", заявили в НКО.

Доцент истории Аго Паюр ранее заявил ERR, что барон не повлиял на историю Эстонии и в мировой истории также особой роли не сыграл.