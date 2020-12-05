Очередной рекорд: в Эстонии за сутки добавился 561 случай заражения коронавирусом. Один человек скончался

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 312 человек. 205 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавилось 113 случаев заражения, в Тартумаа диагностировано 40 положительных результатов теста на коронавирус. В Ляэне-Вирумаа 13, в Рапламаа и Вильяндимаа по 11. В Пярнумаа и Вырумаа по 10. В Пылвамаа 9, Йыгевамаа 6, Ярвамаа 5. В Ляэнемаа и Сааремаа по 4, в Валгамаа 3 и Хийумаа 2.
Еще в восьми случаях местожительства в Регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 385,64 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 7,2% от общего количества сделанных тестов.
По состоянию на утро 5 декабря, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждаются 239 человек, 12 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. За сутки скончался один пациент с коронавирусом — 78-летний мужчина.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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