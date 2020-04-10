Очередной день без жертв. Выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом(46)
За последние сутки в Эстонии было сделан 1471 тест на COVID-19, из которых 3%, то есть 51 проба оказалось положительной. Новых летальных исходов зафиксировано не было.
За последние сутки в Эстонии было сделан 1471 тест на COVID-19, из которых 3%, то есть 51 проба оказалось положительной. Новых летальных исходов зафиксировано не было.
Больше всего новых инфицированных выявлено на в Харьюмаа (23), Тартумаа (11) и Сааремаа (8). В Ида-Вирумаа и Пярнумаа прибавилось по 2 новых случая, а в Йыгевамаа, Вильяндимаа и Ярвамаа — по одному.
По состоянию на утро 10 апреля в больницах находится 138 человек, из которых 9 подключены к дыхательному аппарату. Из больниц выписаны 93 человека. Всего в Эстонии скончались в результате коронавируса 24 человека.
В Эстонии всего было сделано 27 883 тестов на коронавирус, из которых 1 258 или 5% оказались положительными. Больше всего инфицированных наблюдается в возрастной группе 55-59 (11%), за этим следуют люди возрастом 45-49 и 50-54 — в обоих случаях по 10%.
Департамент здоровья обновил стратегию тестирования. С 8 апреля семейные врачи получили право в случае обоснованного подозрения на вирус направлять на тестирование всех людей, у которых наблюдаются указывающие на коронавирус симптомы, независимо от возраста и сопутствующих заболеваний. Люди при заболевании по-прежнему должны обращаться к своему семейному врачу, который принимает решение о необходимости тестирования и направляет человека на тестирование. Врач индивидуально оценивает каждый отдельный случай. Цель обновления стратетегии тестирования в том, чтобы получить более точную эпидемиологическую картину распространения SARS-CoV-2 в Эстонии, чтобы точнее оценить предпринятые меры и планировать следующие. При изменении ситуации, принципы тестирования снова будут пересмотрены.
Правительство также решило начать массовое тестирование на коронавирус, начиная с Сааремаа. Программу действий и первоначальный бюджет сааремааского пилотного исследования правительство начнет обсуждать 14 апреля.
В связи с объявленным в стране чрезвычайным положением, во всех учреждениях социального попечения, больницах и тюрьмах действует запрет на посещения, первоначально до 1 мая 2020 года, если правительство не примет иное решение. Для предотвращения распространения вируса COVID-19, Департамент здоровья приостановил плановое лечение в частных больницах. Частные медицинские учреждения и стоматологические клиники продолжать оказывать только неотложную помощь. Плановые лечения закончатся, для того чтобы предотвратить распространение вируса и сэкономить средства индивидуальной защиты. О завершении планового лечения, которое уже начато, врач примет решение вместе с пациентами, оценивая отдельно каждый единичный случай. Обязательно до конца следует довести такое плановое лечение, прерывание которого может быть опасно для здоровья человека.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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