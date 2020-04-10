Очередной день без жертв. Выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом

Больше всего новых инфицированных выявлено на в Харьюмаа (23), Тартумаа (11) и Сааремаа (8). В Ида-Вирумаа и Пярнумаа прибавилось по 2 новых случая, а в Йыгевамаа, Вильяндимаа и Ярвамаа — по одному.

По состоянию на утро 10 апреля в больницах находится 138 человек, из которых 9 подключены к дыхательному аппарату. Из больниц выписаны 93 человека. Всего в Эстонии скончались в результате коронавируса 24 человека.

В Эстонии всего было сделано 27 883 тестов на коронавирус, из которых 1 258 или 5% оказались положительными. Больше всего инфицированных наблюдается в возрастной группе 55-59 (11%), за этим следуют люди возрастом 45-49 и 50-54 — в обоих случаях по 10%.

Департамент здоровья обновил стратегию тестирования. С 8 апреля семейные врачи получили право в случае обоснованного подозрения на вирус направлять на тестирование всех людей, у которых наблюдаются указывающие на коронавирус симптомы, независимо от возраста и сопутствующих заболеваний. Люди при заболевании по-прежнему должны обращаться к своему семейному врачу, который принимает решение о необходимости тестирования и направляет человека на тестирование. Врач индивидуально оценивает каждый отдельный случай. Цель обновления стратетегии тестирования в том, чтобы получить более точную эпидемиологическую картину распространения SARS-CoV-2 в Эстонии, чтобы точнее оценить предпринятые меры и планировать следующие. При изменении ситуации, принципы тестирования снова будут пересмотрены.

Правительство также решило начать массовое тестирование на коронавирус, начиная с Сааремаа. Программу действий и первоначальный бюджет сааремааского пилотного исследования правительство начнет обсуждать 14 апреля.

В связи с объявленным в стране чрезвычайным положением, во всех учреждениях социального попечения, больницах и тюрьмах действует запрет на посещения, первоначально до 1 мая 2020 года, если правительство не примет иное решение. Для предотвращения распространения вируса COVID-19, Департамент здоровья приостановил плановое лечение в частных больницах. Частные медицинские учреждения и стоматологические клиники продолжать оказывать только неотложную помощь. Плановые лечения закончатся, для того чтобы предотвратить распространение вируса и сэкономить средства индивидуальной защиты. О завершении планового лечения, которое уже начато, врач примет решение вместе с пациентами, оценивая отдельно каждый единичный случай. Обязательно до конца следует довести такое плановое лечение, прерывание которого может быть опасно для здоровья человека.