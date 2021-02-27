Очередной антирекорд. За сутки коронавирус в Эстонии диагностировали у 1570 человек, умерли 9 человек

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 840 человек. 578 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавился 221 случай.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 948,78 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 15% от общего количества сделанных тестов.
По состоянию на утро 27 февраля в Эстонии в больничном лечении нуждаются 503 человека с коронавирусной инфекцией. В отделении интенсивной терапии — 41 пациент, на искусственной вентиляции легких — 27.
От вызванных коронавирусной инфекцией осложнений за сутки скончались девять человек. Всего с начала пандемии в Эстонии умерли 584 пациентов с коронавирусом.
В Эстонии против COVID-19 привиты 77 536 человек, две дозы вакцины получил 33 503 человека.
Новость будет дополнена.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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