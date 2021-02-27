Очередной антирекорд. За сутки коронавирус в Эстонии диагностировали у 1570 человек, умерли 9 человек

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 840 человек. 578 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавился 221 случай.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 948,78 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 15% от общего количества сделанных тестов.

По состоянию на утро 27 февраля в Эстонии в больничном лечении нуждаются 503 человека с коронавирусной инфекцией. В отделении интенсивной терапии — 41 пациент, на искусственной вентиляции легких — 27.

От вызванных коронавирусной инфекцией осложнений за сутки скончались девять человек. Всего с начала пандемии в Эстонии умерли 584 пациентов с коронавирусом.

В Эстонии против COVID-19 привиты 77 536 человек, две дозы вакцины получил 33 503 человека.

Новость будет дополнена.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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