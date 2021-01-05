Очередная спекуляция из соцсетей: экспресс-тесты на коронавирус еще в пачке имеют заранее определенный результат?

Появившееся в Facebook 31 декабря пост за несколько дней увидели 494 тысячи пользователей. Он собрал более сотни комментариев и более трех тысяч репостов.

На фотографии показаны упаковки экспресс-теста Abbott на SARS-CoV-2, на одной якобы стоит надпись "положительный результат", на другой — "отрицательный результат". Кружочком также обведен значок "опасные отходы" на упаковке.

Фото сопровождается подписью: "Если будете сдавать экспресс-тест на коронавирус, то попросите упаковку от него. Сразу получите ответ". Тем самым автор поста намекает, что результат каждого экспресс-теста якобы предрешен изначально, в зависимости от надписи на упаковке.

Facebook

Изначально эта фотография начала распространяться в немецких соцсетях, а пост пытался создать заблуждение, что часть экспресс-тестов якобы заранее заражена коронавирусом, и таким образом заражают человека, проходящего тест — поэтому была обведена отметка "опасные отходы". Естественно, это не является правдой.

В эстонских соцсетях фотографию истолковали по-другому, но и это толкование правдой не является. На публикацию отреагировали Департамент здоровья.

На самом деле на фотографии изображены две части, входящие в комплект одного экспресс-теста Abbott. Во время экспресс-теста используются обе части комплекта, чтобы показать более точный результат. Например, вот в таком виде экспресс-тест продается на сайте немецкой аптеки:

Veebiapteek Medplus.de

Департамент здоровья отмечает, что в Эстонии экспресс-тесты не используются — в пунктах сдачи анализов используется ПЦР-тест. Он дает более точные результаты, но и ждать их приходится дольше.

Таким образом можно заключить: распространяющаяся в соцсетях фотография реальна, но сопровождающий ее текст вводит пользователей в заблуждение. Кроме того, такой вид тестов на коронавирус на данный момент в Эстонии не используется.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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