Очередь на экзамен по вождению — до февраля. Почему?
Читатель RusDelfi критикует Департамент шоссейных дорог, а ARK — новоиспеченных водителей за несдачу экзамена с первой попытки.
Читатель RusDelfi критикует Департамент шоссейных дорог, а ARK — новоиспеченных водителей за несдачу экзамена с первой попытки.
В редакцию RusDelfi поступает много писем об очередях на экзамен по вождению в Департаменте шоссейных дорог. Читатель по имени Алексей пишет, что сейчас есть время только на середину февраля.
"В старые времена наши родители годами ждали, когда подойдет очередь на вожделенный ”Москвич” или ”Жигули”. Сегодня нет проблем приобрести любое транспортное средство без всяких очередей, зато получить право на управление им не так-то просто.
Сперва надо закончить автошколу, сдать там же теорию и практику вождения, и после этого можно записаться на экзамены в ARK. С теорией все несложно, ждать теста приходится несколько дней, и вопросы там попроще, чем в автошколе. А дальше начинается самое интересное — экзамен по вождению.
Запись на него в настоящий момент возможна, кажется, до 4-х месяцев вперед. Свободные места всегда есть как раз под конец этого срока. То есть, сдал автошколу, сдал теорию, теперь жди где-то три месяца до сдачи вождения. По словам инструкторов автошколы, в среднем этот экзамен сдают с третьей попытки, поскольку он излишне усложнен и "завалиться" можно на любой мелочи. Итого получается 9 месяцев на три раза! Ведь записаться на следующую попытку можно только после того, как используешь текущую.
Например, по состоянию на 19 ноября 2019 года, первое доступное для сдачи время в Таллинском бюро — 14 февраля 2020-го. В Нарве — 4 марта 2020-го", — рассказал Алексей.
RusDelfi обратился в Департамент шоссейных дорог с вопросом, почему такие длинные очереди на экзамен. Ристо Касемяэ, руководитель центра экзаменов ответил, что нанять еще больше сотрудников нецелесообразно и посоветовал сдавать тест по вождению с первого раза.
"В 2019 году с первого раза экзамен по вождению сдали 47%, со второго раза 37%, с третьего уже 33%. В этом году 761 водителей сдали экзамен с 4-го раза, с пятого 446. Именно поэтому на экзамен по вождению такие большие очереди — люди не сдают с первого раза.
Кроме того, время ожидания экзамена в некоторой степени увеличивается, например, из-за болезни экзаменаторов или неявки студентов. Если в период болезней на одной неделе заболеют 20% экзаменаторов, это значит, что не состоится 180 экзаменов (всего за неделю). В этом году не состоялось 665 тестов из-за неявки экзаменуемых, из них 115 на категорию А.
Почему нельзя нанять больше экзаменаторов? Во-первых, увеличение количества сотрудников сейчас нерационально. Чтобы получить оптимальное количество экзаменаторов было учтено количество желающих получить права на легковой автомобиль, двухколесную и тяжелую технику, также то, что экзамен по вождению должен быть сдан как минимум со второй попытки.
В целом, 33 экзаменатора в Эстонии — достаточно. Если хотя бы 15-20% провалившихся правильно отреагировали на несдачу экзамена (взяли бы дополнительные уроки вождения), то мы бы не говорили о таких очередях", — заявил Касемяэ.
Читатель Алексей, в свою очередь видит проблему в другом. "Смотрите, откуда взяться хорошей подготовке, если начинающий водитель на 2-3 месяца ”зависает” без практики, когда ждет свою очередь? А дополнительные уроки стоят очень дорого (15-25 евро за урок — прим. RusDelfi). И как ему не волноваться, если он столько времени ждал своей попытки, а следующей потом ждать еще столько же, итого на карту поставлено полгода времени!" — ответил он.
Затем читатель RusDelfi предложил решение проблемы: "Возможно, пора уже воспользоваться опытом других стран и передать выдачу водительских удостоверений коммерческим фирмам. С проведением конкурса и контролем результатов. Потому что в настоящий момент надо или упрощать экзамен, или увеличивать количество ресурсов для его сдачи. Иначе, количество водителей "без прав" будет только расти, и порядка на дорогах мы не дождемся".
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