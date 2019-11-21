Очередь на экзамен по вождению — до февраля. Почему?

В редакцию RusDelfi поступает много писем об очередях на экзамен по вождению в Департаменте шоссейных дорог. Читатель по имени Алексей пишет, что сейчас есть время только на середину февраля.

"В старые времена наши родители годами ждали, когда подойдет очередь на вожделенный ”Москвич” или ”Жигули”. Сегодня нет проблем приобрести любое транспортное средство без всяких очередей, зато получить право на управление им не так-то просто.

Сперва надо закончить автошколу, сдать там же теорию и практику вождения, и после этого можно записаться на экзамены в ARK. С теорией все несложно, ждать теста приходится несколько дней, и вопросы там попроще, чем в автошколе. А дальше начинается самое интересное — экзамен по вождению.

Запись на него в настоящий момент возможна, кажется, до 4-х месяцев вперед. Свободные места всегда есть как раз под конец этого срока. То есть, сдал автошколу, сдал теорию, теперь жди где-то три месяца до сдачи вождения. По словам инструкторов автошколы, в среднем этот экзамен сдают с третьей попытки, поскольку он излишне усложнен и "завалиться" можно на любой мелочи. Итого получается 9 месяцев на три раза! Ведь записаться на следующую попытку можно только после того, как используешь текущую.