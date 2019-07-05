Очень срочно: для участия в съемках фильма Кристофера Нолана на выходные дни требуются актеры-мужчины(10)
Компания Allfilm ищет мужчин для участия в съемках фильма Кристофера Нолана Tenet. Съемки пройдут в субботу и воскресенье.
Компания Allfilm ищет мужчин для участия в съемках фильма Кристофера Нолана Tenet. Съемки пройдут в субботу и воскресенье.
Для участия в съемках требуются мужчины со следующими данными:
- 25-35 лет, рост 178, размер брюк 32/32, без бороды, с короткими светлыми или светло-коричневыми волосами;
- 30-45 лет, рост 181, размер брюк 34/32, без бороды, с короткими светло-коричневыми или коричневыми волосами;
- 25-35 лет, рост 190, размер брюк 33/34, без бороды с короткими коричневыми волосами.
Заявки ждут по адресу casting@allfilm.ee с заголовком "kiircasting". Желающих просят поторопиться — дело очень срочное.
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