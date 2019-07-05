Очень срочно: для участия в съемках фильма Кристофера Нолана на выходные дни требуются актеры-мужчины

Для участия в съемках требуются мужчины со следующими данными:

- 25-35 лет, рост 178, размер брюк 32/32, без бороды, с короткими светлыми или светло-коричневыми волосами;

- 30-45 лет, рост 181, размер брюк 34/32, без бороды, с короткими светло-коричневыми или коричневыми волосами;

- 25-35 лет, рост 190, размер брюк 33/34, без бороды с короткими коричневыми волосами.

Заявки ждут по адресу casting@allfilm.ee с заголовком "kiircasting". Желающих просят поторопиться — дело очень срочное.