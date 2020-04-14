"Очень сложно. Выживаем". Спортивный клуб ждет помощи от государства и надеется на скорую отмену ЧП

"Нет тренировок — нет денег. Все просто. Но есть аренда зала в центре города, кредит на квартиру и другие счета. Сейчас очень сложно, можно сказать, выживаем", — рассказывает Кристина. Главное направление ее спортивного клуба — воздушная акробатика. Девушки тренируются на пилоне, вдобавок к этому есть силовые тренировки и танцы. Занятия остановились ровно месяц назад. За март и апрель уже были выставлены счета клиентам. По ее словам, ученики отреагировали по-разному.

"Я бы разделила людей на три категории. 1. Те, кто поддерживают, спрашивают, чем могут помочь, оплачивают договор. 2. Говорят, мы не будем платить, так как мне помогло государство. А где я была в этот момент? Мне за аренду помещения никто не платил. 3. "Мы посмотрим, что будет дальше, может заплатим, а может нет", — говорят последние, хотя всем уже известно, что ЧП продлится в апреле и, может, затянется до середины мая". Она добавила, что договор расторгло примерно 15% клиентов.

Касса по безработице сейчас выплачивает Кристине 70% от зарплаты, но льгот на аренду нет. "Я знаю, что должна платить. Я не против. Но сейчас просто нет денег на это. Занятия отменены, а зал находится в самом центре города — на улице Рявала", — продолжает она. Другие тренера не получают от Кассы пособия, так как работали на договорах подряда. "Жду всех после окончания пандемии, надеюсь, у нас все получится".

Кристина запускает онлайн-тренировки, составляет план дополнительных занятий после окончания чрезвычайного положения. "Мы не сидим на месте, постоянно работаем, я искренне верю, что мы и ученики справимся с этим кризисом. Знаю, что у других еще больше проблем, они тоже надеются на помощь от государства, но пока слабо верится, что что-то произойдет и предпринимателям помогут выкарабкаться. Ждем отмены ЧП и возвращения к тренировкам, только так мы сможем работать".

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