Очень много совпадений: фильм Нолана "Довод" — плагиат?

Фильм "Довод" хорошо известен эстонской публике. Прошлым летом большая часть сьемок проходила в Таллинне. В частности снимали в Горхолле, на Лаагна теэ, Пярнуском шоссе и в Пирита. Для тех людей, которые еще почему-то не посмотрели эту картинку, напомним главную идею фильма. Главные герои сталкиваются с инверсией, а протагонисты инвертируют энтропию предметов вспять, что приводит к движению предметов назад во времени.

В другом же фильме, тоже американского производства, персонажи находят портал, попав в который они видят мир в обратном движении. То есть они могут двигаться как в обычной жизни, а другие нет. Нечто подобное происходит и в фильме "Довод".

Скриншот постеров

Второе сходство — постер. Стоит отметить, фильм "Параллель" вышел в 2018 году, а "Довод" в 2020. Только в раннем варианте нарисованы разные актеры (справа), а во втором только один — Джон Дэвид Вашингтон (слева). Подозрения усиливает еще и тот факт, что фильм Эсбана — не стал популярным, а в культуре довольно распространено явление, когда именитые коллеги "воруют" идеи у менее знаменитых.

Однако обвинить Нолана в плагиате нельзя. Он неоднократно заявлял, что вынашивал идею около 10 лет, примерно столько же писал сценарий к фильму.