Очень личное. Кадри Симсон объяснила причину отсутствия на заседаниях Рийгикогу в 2016 году

"Содержащееся в статье утверждение, что у меня нет права обосновывать свое отсутствие на четырех заседаниях Рийгикогу в марте проблемами со здоровьем, не отвечают действительности", — сообщила Симсон в социальных сетях.

"Мое отсутствие было связано с процедурой IVF (In Vitro Fertilisation, или экстракорпоральное оплодотворение — ЭКО — ред.), которая не удалась", — добавила она. Поэтому, по словам Симсон, речь идет не о болезни, но всё-таки о причине, связанной со здоровьем.

Симсон обращает внимание на тот факт, что у членов Рийгикогу нет возможности официально оформить себе отпуск. "Находясь за пределами Эстонии, я пыталась снизить возможное негативное влияние, которое в то время влекла напряженность в Центристской партии".

"Что касается платы за мартовскую поездку 2016 года, то мои расходы оплатил мой спутник жизни со своего личного банковского счета. Никакое предприятие или другой спонсор их не оплачивали", — подчеркнула Симсон.

Как сказала будущий еврокомиссар, прокуратура подтвердила, что причин связывать ее имя с каким-то нарушением закона нет. "Как оплачивали свои расходы другие люди я не в курсе и не должна быть в курсе".