Очаг Таллиннской гимназии Ляэнемере разрастается. В чем дело?

Директор гимназии Денис Преснецов сообщил, что вирус продолжает распространяться, несмотря на дистанционное обучение, потому что дети общаются друг с другом после уроков.

Школа переведена на дистанционное обучении неделю назад. Контактное обучение продолжается только для учеников 1-5 классов. Однако, если кто-то из них имел контакт с потенциально больным человеком, то и эти дети учатся дома. ”Сейчас на первом месте — здоровье, образование и другие вещи — на втором”, — пояснил Преснецов. Школа следует рекомендациям Департамента здоровья.

Преснецов признал, что коронавирус значительно усложнил процесс преподавания. ”Часть учителей находятся дома из-за коронавируса. У других — грипп, у кого-то — легкие симптомы простуды, но и они сразу на всякий случай остаются работать из дома”, — пояснил директор. ”В настоящее время мы ждем разъяснений от Департамента здоровья относительно того, ученики каких именно классов заразились и что нам делать дальше”, — добавил он.

Но почему ученики продолжают заражаться, хотя большинство их них учатся дома у компьютеров? ”Я не врач, но мне кажется, что во время чрезвычайного положения дети всегда были дома. Сейчас они после школы по-прежнему общаются с друзьями и ходят на тренировки”, — предположил директор. В некоторых случаях ребенок заразился через члена семьи. ”Здесь ответственность лежит как на школе, которая должна принять все необходимые меры, так и на родителях, которые должны следить за тем, чтобы дети, которые должны находиться в самоизоляции, не гуляли с друзьями”, — подчеркнул он.

По словам Преснецова, учителя, которые контактировали с потенциальными больными (а также он сам) протестировались уже трижды. ”Мы серьезно относимся к вирусу, но хотим работать спокойно. Процесс немного развалился, но мы все равно быстро адаптировались”, — сказал директор. Находящимся на домашнем обучении детям взамен школьных обедов предоставляются продуктовые пакеты.

Дистанционное обучение в гимназии продлится как минимум неделю. Дальнейших прогнозов Преснецов давать не берется. Все планы строятся на основе рекомендаций Департамента здоровья.