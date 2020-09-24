Очаг Таллиннской гимназии Ляэнемере разрастается. В чем дело?
Как следует из сегодняшней статистики Департамента здоровья, 19 учеников и восемь учителей Таллиннской гимназии Ляэнемере заражены коронавирусом.
Как следует из сегодняшней статистики Департамента здоровья, 19 учеников и восемь учителей Таллиннской гимназии Ляэнемере заражены коронавирусом.
Директор гимназии Денис Преснецов сообщил, что вирус продолжает распространяться, несмотря на дистанционное обучение, потому что дети общаются друг с другом после уроков.
Школа переведена на дистанционное обучении неделю назад. Контактное обучение продолжается только для учеников 1-5 классов. Однако, если кто-то из них имел контакт с потенциально больным человеком, то и эти дети учатся дома. ”Сейчас на первом месте — здоровье, образование и другие вещи — на втором”, — пояснил Преснецов. Школа следует рекомендациям Департамента здоровья.
Преснецов признал, что коронавирус значительно усложнил процесс преподавания. ”Часть учителей находятся дома из-за коронавируса. У других — грипп, у кого-то — легкие симптомы простуды, но и они сразу на всякий случай остаются работать из дома”, — пояснил директор. ”В настоящее время мы ждем разъяснений от Департамента здоровья относительно того, ученики каких именно классов заразились и что нам делать дальше”, — добавил он.
Но почему ученики продолжают заражаться, хотя большинство их них учатся дома у компьютеров? ”Я не врач, но мне кажется, что во время чрезвычайного положения дети всегда были дома. Сейчас они после школы по-прежнему общаются с друзьями и ходят на тренировки”, — предположил директор. В некоторых случаях ребенок заразился через члена семьи. ”Здесь ответственность лежит как на школе, которая должна принять все необходимые меры, так и на родителях, которые должны следить за тем, чтобы дети, которые должны находиться в самоизоляции, не гуляли с друзьями”, — подчеркнул он.
По словам Преснецова, учителя, которые контактировали с потенциальными больными (а также он сам) протестировались уже трижды. ”Мы серьезно относимся к вирусу, но хотим работать спокойно. Процесс немного развалился, но мы все равно быстро адаптировались”, — сказал директор. Находящимся на домашнем обучении детям взамен школьных обедов предоставляются продуктовые пакеты.
Дистанционное обучение в гимназии продлится как минимум неделю. Дальнейших прогнозов Преснецов давать не берется. Все планы строятся на основе рекомендаций Департамента здоровья.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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