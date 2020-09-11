Очаг коронавируса в детском саду: департамент выясняет, был ли вирус передан от взрослого ребенку или наоборот

Пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп говорит, что эпидемиологи выясняют, от кого к кому передался коронавирус в детском саду Мустамяэ на Вильде теэ — от ребенка к взрослому или наоборот.
”Две группы в детском саду, которые контактировали с инфицированными, были отправлены домой”, — добавляет Кингсепп. Родители детей оповещены, а те, кого отправили домой, находятся под наблюдением Департамента здравоохранения.
По словам главы Таллиннского департамента образования Андреса Паюла, сначала рассматривался вариант, чтобы отправить домой и третью группу. Однако Департамент здоровья придерживается мнения, что в этом нет необходимости.
Остальные группы продолжают работу, к тому же, здание разделено на блоки и между группами нет постоянного контакта.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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