Очаг коронавируса в детском саду: департамент выясняет, был ли вирус передан от взрослого ребенку или наоборот

Пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп говорит, что эпидемиологи выясняют, от кого к кому передался коронавирус в детском саду Мустамяэ на Вильде теэ — от ребенка к взрослому или наоборот.

”Две группы в детском саду, которые контактировали с инфицированными, были отправлены домой”, — добавляет Кингсепп. Родители детей оповещены, а те, кого отправили домой, находятся под наблюдением Департамента здравоохранения.

По словам главы Таллиннского департамента образования Андреса Паюла, сначала рассматривался вариант, чтобы отправить домой и третью группу. Однако Департамент здоровья придерживается мнения, что в этом нет необходимости.

Остальные группы продолжают работу, к тому же, здание разделено на блоки и между группами нет постоянного контакта.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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