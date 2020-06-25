Обзорное исследование: ни одного больного коронавирусом в Эстонии не обнаружено

Четвертый тур исследования был проведен в промежутке с 11 по 21 июня. В ходе него было опрошено 3872 совершеннолетних жителя Эстонии, из них по случайно выборке протестировали 2864 человека. В ходе тестирования не было получено ни одной положительной пробы.

”Работа ученых вселяет уверенность, что мы научились лучше реагировать на распространение инфекции. Наша цель — в случае новой вспышки заболевания локализировать очаги заражения, насколько это возможно. При таком подходе мы надеемся избежать введения общегосударственных ограничений, имеющих большое общественное влияние”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

”Низкий уровень распространения вируса показывает, что и зарегистрированные в промежутке новые случаи заболевания были успешно взяты под контроль и не вызвали более широкого распространения вируса. Наше исследование также показывает, что заразившиеся ведут себя ответственно и в значительной степени сокращают контакты с другими людьми”, — сказала руководитель исследования, профессор Тартуского университета Рут Калда.

Профессор Калда поблагодарила всех людей, которые приняли участие в исследовании, поскольку, даже будучи совершенно здоровыми, они помогли обеспечить общество знаниями о том, насколько широко вирус распространился в Эстонии. ”В свете данных последнего исследования особенно радует то, что рекордное число протестированных удалось получить в ситуации, когда опасность вируса больше не ощущается так остро, как весной”, — добавила Калда.

Следующий тур исследования будет проведен, исходя из необходимости. Всего в ходе четырех туров на основании случайной выборки было протестировано 10 397 человек. В результате тестирования в предыдущие разы было выявлено всего 14 сovid-положительных.

В исследовании участвуют 17 ученых Тартуского университета, его основными партнерами являются AS Kantar-Emor, OÜ Medicum Eriarstiabi и SYNLAB Eesti OÜ.

Более точную информацию об исследовании можно получить на сайте Тартуского университета

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