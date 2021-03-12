Обзор соблюдения коронавирусных ограничений: в марте маски носили 95%, нарушителей поймали 116. Скоро начнут штрафовать

Валло Коппель пояснил, что полиция контролирует соблюдение ограничений за счет своей другой обычной работы.

С 1 марта полиция проверила 5756 различных объектов, только вчера их было проверено 531. В частности, проверялись развлекательные заведения на предмет их закрытия. В марте в торговых центрах было проведено 3788 контрольных рейдов.

Полиция проверила 862 единицы общественного транспорта, провела более 2000 предупредительных бесед с лицами, не соблюдавшими ограничения.

Полиция раздала в марте 2222 защитные маски. Основные причины, по которым люди иногда не носят маски — легкомыслие и усталость. За весь март полиция выявила лишь очень небольшое число принципиальных противников ношения масок — из 116 нарушителей их было еще меньше.

В целом, по оценке полиции, ограничения соблюдаются вполне хорошо.

По подсчетам полиции, если в ноябре доля тех, кто не носил маски составляла 70-80%, то за первые 11 дней марта в среднем 94,8% жителей страны носили маски в предназначенных для этого местах. За вчерашний день показатель был 96%.

Вскоре полиция получит право на месте штрафовать нарушителей ограничений. Это уменьшит бюрократию о документооборот между полицией и Департаментом здоровья.

По словам главы МВД Кристьяна Яани, дата вступления в силу соответствующего закона зависит от работы парламента. Законопроект уже находится там на рассмотрении. "Надеюсь, что можем говорить не о месяцах, а о месяце", — сказал он.

Законопроект предусматривает за нарушение различных ограничений для частного лица денежный штраф в размере до 800 евро.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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