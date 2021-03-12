Обзор соблюдения коронавирусных ограничений: в марте маски носили 95%, нарушителей поймали 116. Скоро начнут штрафовать

Валло Коппель пояснил, что полиция контролирует соблюдение ограничений за счет своей другой обычной работы.
С 1 марта полиция проверила 5756 различных объектов, только вчера их было проверено 531. В частности, проверялись развлекательные заведения на предмет их закрытия. В марте в торговых центрах было проведено 3788 контрольных рейдов.
Полиция проверила 862 единицы общественного транспорта, провела более 2000 предупредительных бесед с лицами, не соблюдавшими ограничения.
Полиция раздала в марте 2222 защитные маски. Основные причины, по которым люди иногда не носят маски — легкомыслие и усталость. За весь март полиция выявила лишь очень небольшое число принципиальных противников ношения масок — из 116 нарушителей их было еще меньше.
В целом, по оценке полиции, ограничения соблюдаются вполне хорошо.
По подсчетам полиции, если в ноябре доля тех, кто не носил маски составляла 70-80%, то за первые 11 дней марта в среднем 94,8% жителей страны носили маски в предназначенных для этого местах. За вчерашний день показатель был 96%.
Вскоре полиция получит право на месте штрафовать нарушителей ограничений. Это уменьшит бюрократию о документооборот между полицией и Департаментом здоровья.
По словам главы МВД Кристьяна Яани, дата вступления в силу соответствующего закона зависит от работы парламента. Законопроект уже находится там на рассмотрении. "Надеюсь, что можем говорить не о месяцах, а о месяце", — сказал он.
Законопроект предусматривает за нарушение различных ограничений для частного лица денежный штраф в размере до 800 евро.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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