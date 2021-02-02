ОБЗОР | Сколько человек и по какой причине умерли в 2020 году в Эстонии?

Как и в предыдущие годы основными причинами смерти были:

- болезни органов кровообращения (7687);

- злокачественные опухоли (3636);

- несчастные случаи, отравления и травмы (955);

- болезни органов пищеварения (759);

- болезни органов дыхания (710).

COVID-19 как причина смерти установлена в 201 случае (96 мужчин, 105 женщин). Большинство из них (152) принадлежали к возрастной группе 75+.

Большее число смертей от COVID-19 среди женщин объясняется тем, что в более старшей возрастной группе женщин больше, чем мужчин.

В возрасте до 65 лет скончались 19 человек, и в возрастной категории 65-74 года — 30. Если смотреть по месяцам, то больше всего смертей от COVID-19 было в декабре (89).