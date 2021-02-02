ОБЗОР | Сколько человек и по какой причине умерли в 2020 году в Эстонии?

По предварительным данным регистра причин смери Интститута развития здоровья, в прошлом году в Эстонии скончались 15 643 человека, в том числе 7406 мужчин и 8237 женщин.
Как и в предыдущие годы основными причинами смерти были:
- болезни органов кровообращения (7687);
- злокачественные опухоли (3636);
- несчастные случаи, отравления и травмы (955);
- болезни органов пищеварения (759);
- болезни органов дыхания (710).
COVID-19 как причина смерти установлена в 201 случае (96 мужчин, 105 женщин). Большинство из них (152) принадлежали к возрастной группе 75+.
Большее число смертей от COVID-19 среди женщин объясняется тем, что в более старшей возрастной группе женщин больше, чем мужчин.
В возрасте до 65 лет скончались 19 человек, и в возрастной категории 65-74 года — 30. Если смотреть по месяцам, то больше всего смертей от COVID-19 было в декабре (89).
Родила 10-х, а выглядит как топ-модель: секрет жены Хадарцева
Немецкий врач озвучил сенсационную версию о причинах пандемии
Россия перестала быть «страной седанов»
Ученые поняли, как COVID-19 попадает в организм