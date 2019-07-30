ОБЗОР | Самые колоритные побеги из эстонских тюрем. Некоторые заключенные могут до сих пор находиться на свободе

Последний настоящий побег произошел три года назад Таллиннской тюрьме осужденный за наркопреступления Александр Сухотский и осужденный за воровство Эдуард Михайлов вскрыли оконные решетки и пробрались в тюремный двор, где шел ремонт внешней стены. Заключенные по строительным лесам влезли на стену и были таковы. Михайлова поймали через два месяца после побега, а Сухотский был объявлен в розыск Интерполом и находился в бегах вплоть до июня этого года. Он был задержан в Санкт-Петербурге, когда сотрудники правоохранительных органов сочти его подозрительным и решили проверить документы.



Aleksandr Suhotski



В 2010 году из не действующей ныне Мурруской тюрьмы сбежал осужденному за изнасилование Руслан Виллонен. 20-летний мужчина заявил, что просто хотел проверить, возможен ли побег, который, к удивлению, оказался возможен. Виллонен сломал решетку на окне, как Человек-паук по стене дополз до крыши блока камер и сломал заграждение из колючей проволоки. Далее при помощи сделанного из матраса каната он спустился со стены на другую сторону. Об его исчезновении узнали лишь на утренней перекличке. Была развернута масштабная операция по поимке, но мужчина вернулся в тюрьму сам.



Ruslan Villonen



Самые колоритные побеги происходили в Эстонии в лихих 90-х. Так, в середине 1990-х из Вильяндиской тюрьмы для молодых преступников сбежали семь человек, нанеся при этом тяжелые телесные повреждения охраннику и фельдшеру.

В 1991 году из Мурруской тюрьмы в пустых цистернах из-под цемента сбежали Марио Симусте и Юри Мосин. Postimees писал, что пятью месяцами позже в ресторане аэропорта Шереметьево мужчины заказали черную икру и не оплатили счет.

В 1996 году из Харьюского производственного лагеря сбежали 20 человек. Все происходило как в кино: часть заключенных держали охранников, другие в это время ломали ворота лагеря. Находящиеся на смотровой башне охранники открыли огонь, но это никого не остановило. Операция по поимке беглецов была действительно масштабной. Все ли в итоге оказались пойманы, Delfi выяснить так и не удалось.

В то же время из центральной тюрьмы по трубе системы воздушного отопления сбежали четверо заключенных. Один из них — осужденный за убийство Анатолий Фортуна — позже был застрелен в Ласнамяэ.

В 2003 году из Мурруской тюрьмы сбежал осужденный за вымогательство Андер Сагади. Позже он связался с журналистом ”Pealtnägija" и заявил, что не совершал никаких преступления. Вскоре его задержали и вернули в тюрьму.

В 2004 году из Мурруской тюрьмы, спрятавшись в подготовленных для перевозки коптильных печах, сбежали осужденные за убийство Роман Янчук и Дмитрий Ретунков. Вскоре мужчины были задержаны.

В 2008 году из медицинской автомобиля во время перевозки из Таллиннской тюрьмы в тюремную больницу в Маарду сбежал вор-рецидивист Алекс Пушкин. Мужчина до сих пор не найден и разыскивается Интерполом.

