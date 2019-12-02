Обзор RusDelfi: Улица Рейди — новое слово в дорожном строительстве или дорогая показуха?

В пятницу был дан долгожданный зеленый свет на светофорах улицы Рейди. Торжества закончились, ленты перерезаны, речи произнесены, руки пожаты, и RusDelfi в спокойной обстановке подготовил обзор новой важнейшей улицы столицы. В этой статье мы посмотрим на нее не с точки зрения чиновника или проектировщика, а с точки зрения автомобилиста, велосипедиста и пешехода.
Еще до начала строительства улица Рейди уже успела стать притчей во языцех. Ее любили и ненавидели. Активисты против нее бастовали, а автомобилисты, стоящие в километровых пробках, о ней мечтали. Городские чиновники списывали на ее строительство все проблемы автомобильного движения в этом районе и обещали, что после окончания строительства жизнь у таллиннцев пойдет совсем по-другому, а пока нужно просто потерпеть. Долгожданное открытые прошло бурно и пышно. Множество городских начальников толкали торжественные речи в окружении теле- и фотокамер. Ровно такая же ситуация была и в прошлом году с улицей Гонсиори. Строили ее долго, стоила она дорого, открывали ее шумно, а после наружу вылезло множество проблем и вскрылась серьезная некомпетентность ее строителей.
Подробно проблемы этой улицы мы разбирали в этой статье.
Глазами автомобилиста
А что же с улицей Рейди? Она тоже станет причиной споров и страховых случаев? Из-за нее тоже придется вести разъяснительную компанию и напоминать водителям ПДД?
На первый взгляд, все элементарно просто. Приоритет на Рейди явно отдан водителям большегрузов и личных автомобилей. Главная задача этой улицы — вывести все автомобили из Таллиннского порта как можно быстрее и заставить пробку на Пирита теэ хоть немного двигаться. Общественный транспорт продолжит ходить по старинке по Нарвскому шоссе, а одинокий маршрут нового 66-го автобуса будет незаметен.
Дефицита полос движения тут тоже не наблюдается. На каждом перекрестке в любом главном направлении — минимум по две полосы движения, а в некоторых случаях — и по три. Количество светофоров на всем протяжении улицы — умеренное, и останавливаться на каждом из них не придется. Повороты налево в каждом направлении есть практически на каждом перекрестке и объезжать полрайона, чтобы добраться, например, до улиц Туукри или Уус-Садама не нужно. Несмотря на то, что маршрут по Рейди + Йые на 700 метров длиннее, чем по Нарвскому шоссе, знаки все равно направляют по новой улице даже в Мустамяэ! По задумке автора, светофорные фазы должны сделать свое дело.
Неужели проблема жителей Пирата решена? К сожалению, это маловероятно. И вот почему.
Полоса общественного транспорта в сторону центра на Пирита теэ заканчивается за несколько десятков метров до перекрестка. Теперь все автобусы будут стоять вместе с автомобилями на одном светофоре, хотя раньше у них был свой ряд с приоритетом. Сразу за первым перекрестком — еще один вызов для водителей автобусов. Если раньше они все время придерживались правой полосы, то теперь им необходимо перестроиться два раза влево, чтобы остаться на Нарва маантеэ.
Любая попытка перестроиться между рядами вызывает задержку на дороге, и чем больше габариты у транспортного средства, тем больше времени ему требуется на маневр. В обратном направлении у автобусов также нет своего ряда, зато есть необходимость перестраиваться без преимущества по направлению в Пирита. Стоя в пробке, общественный транспорт теряет всю привлекательность по сравнению с автомобилем, и как следствие, число автомобилей в городе растет. А следом растут и пробки. Ни в одном городе мира проблему пробок не удалось решить строительством новых автомобильных дорог.
Глазами велосипедиста
Во все той же статье про Гонсиори мы подробно разобрали некоторые катастрофические ошибки при проектировании велодорожек в Таллинне. Усвоили ли уроки строители новой улицы? На презентационном видео было уделено отдельное внимание именно устройству велодвижения, ведь в летний период времени набережная Пирита всегда богата на двухколесных. С высоты полета дрона велодорожка выглядит внушительно. Полностью отделенное от пешеходной зоны широкое полотно асфальта с красивой разметкой так и манит по нему прокатиться.
Но, как у любой медали, так и у любой улицы есть две стороны. Перейдя на противоположный край, можно увидеть, что никакие уроки выучены не были.
Пешеходы опять вынуждены ходить бок о бок с велосипедистами, а цель разделительной полосы посередине совершенно неясна. А ведь именно на этой стороне улицы и располагаются все жилые дома. В приоритете снова исключительно развлекательно-оздоровительная функция велосипеда, а никак не транспортная.
И раз уж мы заглянули на эту сторону Рейди, то стоит сказать, что она не зря не попала на все пресс-снимки и видео. Возникает впечатление, что этой стороной улицы занимались исключительно по понедельникам.
Лавочки стоят спиной к шумной трассе, и с них открывается прекрасный вид на старую кирпичную стену.
Элементарный принцип, согласно которому тротуары должны быть выше газонов, строителям этой стороны не объяснили. При первом дожде вся земля и грязь с газона потечет прямиком под ноги. Думаю, как только сойдет первый снег, мы сможем в этом убедиться.
Но поговорим и о хорошем. На этом "берегу", на перекрестке Рейди и Уус-Садама, мы обнаружили практически идеальный пешеходный переход. Участок проезжей части с пешеходной разметкой, приподнятый на один уровень с тротуаром, никогда не покроется лужами и зимней слякотью, а также не позволит автомобилистам спокойно проскочить на "розовый" сигнал светофора. Только вот велодорожка на Уус-Садама не предусмотрена ни с какой стороны.
Глазами пешехода
Одной из главных "фишек" улицы Рейди является несметное количество новых общественных пространств и само "открытие города морю". Тут стоит бесспорно сказать искреннее спасибо за новый променад и пространство вокруг него. Заброшенная некогда часть города превратилась в настоящую достопримечательность. Такого красивого вида на морскую гладь и корабли у Таллинна еще никогда не было. Дизайнеры зацепились за морскую тематику и выдавили из нее практически максимум. Например, все желающие могут посмотреть на прибывающие лайнеры в специальные оптические приборы (отдельно стоит отметить, что они предназначены в том числе и для детей невысокого роста).
Рядом стоит настоящий морской компа́с. Теперь есть возможность проверять, каким курсом идет наша страна и не сбиты ли ориентиры. А если вы хотите почувствовать себя, как Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в фильме "Титаник", то как раз для вас есть две смотровые площадки, имитирующие нос корабля. Свадебные фотографии у памятника Русалки смогут обзавестись новым сюжетом.
Добавим к этому декоративные трубы, напоминающие гигантские перископы подводных лодок, сигнальные буйки и ракетницы, выкрашенные в пацифистский белый цвет, и получаем просто замечательную локацию для профессиональных фотографов и просто любителей селфи.
Однако фон ваших фотографий может быть немного подпорчен. Виной тому станет огромное количество светофорных секций. И это проблема не только улицы Рейди, но и всего Таллинна в целом. Безусловно, есть места, где они просто необходимы. Но дублировать двумя полноразмерными секциями маленький пешеходный переход через одну полосу — это чересчур. Светофор не является украшением!
О ком совсем не подумали
К сожалению, стоит признать, что о людях с особыми потребностями строители не смогли позаботиться. Для начала: ни на одной из трех парковок нет выделенного места для инвалидов. И если припарковаться им все-таки удастся, то ни одного съезда для инвалидной коляски они не найдут. Всю парковку опоясывает непреодолимый бордюр. Пандуса для спуска к морю также не предусмотрено.
Но это хотя бы не подвергает их жизнь такой опасности, как следующая недоработка. На бумаге каждый переход оборудован тактильной плиткой для слабовидящих. Также, согалсно проекту, со стороны променада все пешеходные зоны выложены плиткой, а велосипедные — заасфальтированы. Но перед каждым перекрестком, видимо, для успокоения движения, плиткой выложены уже обе части тротуара и никакого различия в покрытии между ними нет. Однако тактильной плиткой выложена только "пешеходная часть". Как слабовидящие люди должны понять, на какой части тротуара они находятся, чтобы не выйти прямиком навстречу грузовику?
Еще, в качестве "заботы" о людях, рядом каждым светофором имеются звуковые индикаторы, которые ритмичным писком сообщают незрячим о сигнале светофора. На одном из перекрестков для этой маленькой коробочки пришлось вкопать очень "красивый" двухметровый столб, хотя такой же индикатор имеется на светофором столбе по левую сторону перехода.
Количество не значит качество
При презентации нового общественного пространства делался сильный упор и на детские площадки. Их целых восемь штук. Детские площадки очень важны для городской среды. При правильном подходе площадка способна не только развлекать, но и обучать детей разного возраста новым навыкам, развивать в них фантазию, раскрывать их возможности и социализировать их через общение с другими детьми. Если же детям на площадке скучно, они начинают находить новые, не приспособленные для игр места и средства.
Игровые зоны на набережной хоть и многочисленные, но они слабо приспособлены для детей разного возраста. Если совсем малышам обычной горки или разноцветных шаров достаточно, то дети предподросткового возраста могут почувствовать себя обделенными. Немногочисленные лестницы и "лазилки" невысокие и не предоставляют достаточного вызова для детей из средних классов школы.
Из видов спорта пока представлен только настольный теннис. Мода устанавливать такие столы уже не нова, но с ними есть две проблемы. Во-первых, при себе нужно иметь ракетки и шарик, а во-вторых, погода должна быть совершенно безветренная. Это возможно, например, в Полицейском парке, в окружении деревьев, или между высокими домами Мустамяэ, но на открытом пространстве прямо у моря таких дней может не быть в течение целого года.
Зато школьникам и шкодникам наверняка придутся по нраву большие уличные вазоны, в которых для укрепления почвы используются красивые гладкие камни. Не хочется давать вредных советов, но такие камни очень хорошо ложатся в руку и так и просят: метни меня подальше. Остается надеяться, что кидать их будут хотя бы в море, а не в голову или в стекла машин.
Но это случится только после того, как они накатаются на больших и красивых качелях с видом на набегающую волну. Качели — один из символов нашей страны, своеобразный бренд, который широко знают и любят во всем мире. Они нравятся людям любых возрастов, и приятно видеть, что о них не забыли. Может, чиновники тоже оценят популярность качелей и начнут ставить их почаще.
Постскриптум
Еще совсем недавно район Каламая был запущенным, обветшалым, скучным. Мало кто вообще знал, где он находится и что там можно делать. По улице Соо носились автомобили и грохотали большегрузы. Батарейная тюрьма была пригодна только для городских сталкеров, а Балтийский рынок был полон околокриминальных личностей. Но Каламая повезло. За очень короткий промежуток времени этот "гадкий утенок" превратился в красивого лебедя. Старые заводы стали пентхаусами, Балтийский рынок стал фудмаркетом, а место бомжей заняли хипстеры. Цены на недвижимость рванули вверх, а жители Каламая и, особенно, Ноблесснера стали смотреть на всех свысока.
А ведь мало кто помнит, что этот процесс запустила одна маленькая улица. В 2012 году был заложен проект обходной улицы Каларанна. Большегрузы ушли туда, и улицу Соо сузили до одной полосы движения, расширили тротуар, положили парочку "полицейских" и отдали приоритет пешеходам.
В отличие от Каламая, практически каждый дом Кадриорга имеет на себе мемориальную доску в память о выдающемся квартиранте. Сам Петр I увидел и оценил этот район по достоинству. Если удастся освободить Нарвское шоссе от трафика, отмыть сажу и пыль дорог с фасадов и вытащить людей из их личного авто, район Кадриорг покажет такие темпы развития, какие и не снились никаким Каламая.
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