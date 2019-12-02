Обзор RusDelfi: Улица Рейди — новое слово в дорожном строительстве или дорогая показуха?

Дефицита полос движения тут тоже не наблюдается. На каждом перекрестке в любом главном направлении — минимум по две полосы движения, а в некоторых случаях — и по три. Количество светофоров на всем протяжении улицы — умеренное, и останавливаться на каждом из них не придется. Повороты налево в каждом направлении есть практически на каждом перекрестке и объезжать полрайона, чтобы добраться, например, до улиц Туукри или Уус-Садама не нужно. Несмотря на то, что маршрут по Рейди + Йые на 700 метров длиннее, чем по Нарвскому шоссе, знаки все равно направляют по новой улице даже в Мустамяэ! По задумке автора, светофорные фазы должны сделать свое дело.

Неужели проблема жителей Пирата решена? К сожалению, это маловероятно. И вот почему.

Конец общественного транспорта Foto: Andrei Tsvetajev, Eesti Ekspress

Полоса общественного транспорта в сторону центра на Пирита теэ заканчивается за несколько десятков метров до перекрестка. Теперь все автобусы будут стоять вместе с автомобилями на одном светофоре, хотя раньше у них был свой ряд с приоритетом. Сразу за первым перекрестком — еще один вызов для водителей автобусов. Если раньше они все время придерживались правой полосы, то теперь им необходимо перестроиться два раза влево, чтобы остаться на Нарва маантеэ.

Любая попытка перестроиться между рядами вызывает задержку на дороге, и чем больше габариты у транспортного средства, тем больше времени ему требуется на маневр. В обратном направлении у автобусов также нет своего ряда, зато есть необходимость перестраиваться без преимущества по направлению в Пирита. Стоя в пробке, общественный транспорт теряет всю привлекательность по сравнению с автомобилем, и как следствие, число автомобилей в городе растет. А следом растут и пробки. Ни в одном городе мира проблему пробок не удалось решить строительством новых автомобильных дорог.

Глазами велосипедиста

Во все той же статье про Гонсиори мы подробно разобрали некоторые катастрофические ошибки при проектировании велодорожек в Таллинне. Усвоили ли уроки строители новой улицы? На презентационном видео было уделено отдельное внимание именно устройству велодвижения, ведь в летний период времени набережная Пирита всегда богата на двухколесных. С высоты полета дрона велодорожка выглядит внушительно. Полностью отделенное от пешеходной зоны широкое полотно асфальта с красивой разметкой так и манит по нему прокатиться.