ОБЗОР | Разбился на BMW при обгоне, пьяным протаранил несколько авто. Самые громкие нарушения эстонскими предпринимателями ПДД

5 февраля 1999 года автомобиль Mescedes под управлением Вячеслава Леэдо, столкнулся с грузовиком Sisu, посыпавшей дорогу песком. Это был интересный случай. Изначально полиция установила, что в аварии виноваты обе стороны. Дело дошло до административного суда, но из-за слабой доказательной базы обсуждение так и не состоялось, а через какое-то время истек срок давности. Леэдо отказался называть сумму ущерба, нанесенного его автомобилю, но известно, что грузовику был нанесен ущерб на 225 000 крон.

12 июля 2006 года в автокатастрофе погиб успешный предприниматель Маргус Сяде. Сяде совершал на своем новом автомобиле BMW пятой серии обгон и врезался в грузовик. Как сообщал Reporter, позже данные бортового компьютера показали, что скорость автомобиля перед столкновением составляла 230 км/ч. Сяде был владельцем успешной компании по производству электродвигателей и входил в ТОП 500 самых богатых людей Эстонии по версии Äripäev. Сяде, которому в августе 2007 года исполнилось бы 40 лет, владел четырьмя фирмами и был членом совета еще одной.

Бизнесвуман Керсти Тоотс попала в аварию в начале февраля 2009 года, когда в ее Mercedes класса люкс врезались сзади у торгового центра Magistrali в Мустамяэ. Удар был настолько сильный, что автомобиль Тоотс в свою очередь врезался в стоявший спереди автомобиль. ”Я очень сильно испугалась. Удар сдали был очень сильным. Виновником аварии была не я”, — сказала тогда Тоотс.

3 мая 2009 года Тоомас Сильдмяэ сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и в центре Таллинна протаранил несколько машин, врезался в ограждение парковки и скрылся с места происшествия. Полиция остановила его возле его дома и констатировало опьянение в 2,8 промилле. 20 мая Сильдмяэ был отозван с должности президента Союза автоспорта. Полиция наказала его штрафом и лишением права на управление автомобилем сроком на четыре месяца. В 2018 году Сильмяэ сказал в интервью Eesti Ekspress, что этот инцидент послужил для него серьезным уроком и что девять лет он не пьет.

8 марта 2010 года, во второй половине дня, создатель бренда Bastion Индрек Шталь на пересечении улиц Копли и Теллискиви на своем автомобиле Buick врезался в трамвай.

Диспетчер трамвайного парка сообщил тогда Tallinna Postimees, что причиной аварии стал водитель легкового авто. Люди в аварии не пострадали, трамвайное движение было нарушено в течение десяти минут. Шталь аварию подробно комментировать не пожелал.