27.10.2020, 08:20

ОБЗОР | Разбился на BMW при обгоне, пьяным протаранил несколько авто. Самые громкие нарушения эстонскими предпринимателями ПДД

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Ott Tänak saabus Tallinna 28.10.2019
Urmas Sõõrumaa Tallinna lennujaamas. Pilt on illustratiivne.Foto: Andres Putting

Автомобиль - хорошее средство передвижения, но иногда с ним сложно управиться. И это не зависит от размера кошелька владельца, поэтому бизнесмены тоже попадают в аварии, пишет Kroonika.

5 февраля 1999 года автомобиль Mescedes под управлением Вячеслава Леэдо, столкнулся с грузовиком Sisu, посыпавшей дорогу песком. Это был интересный случай. Изначально полиция установила, что в аварии виноваты обе стороны. Дело дошло до административного суда, но из-за слабой доказательной базы обсуждение так и не состоялось, а через какое-то время истек срок давности. Леэдо отказался называть сумму ущерба, нанесенного его автомобилю, но известно, что грузовику был нанесен ущерб на 225 000 крон.

12 июля 2006 года в автокатастрофе погиб успешный предприниматель Маргус Сяде. Сяде совершал на своем новом автомобиле BMW пятой серии обгон и врезался в грузовик. Как сообщал Reporter, позже данные бортового компьютера показали, что скорость автомобиля перед столкновением составляла 230 км/ч. Сяде был владельцем успешной компании по производству электродвигателей и входил в ТОП 500 самых богатых людей Эстонии по версии Äripäev. Сяде, которому в августе 2007 года исполнилось бы 40 лет, владел четырьмя фирмами и был членом совета еще одной.

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Бизнесвуман Керсти Тоотс попала в аварию в начале февраля 2009 года, когда в ее Mercedes класса люкс врезались сзади у торгового центра Magistrali в Мустамяэ. Удар был настолько сильный, что автомобиль Тоотс в свою очередь врезался в стоявший спереди автомобиль. ”Я очень сильно испугалась. Удар сдали был очень сильным. Виновником аварии была не я”, — сказала тогда Тоотс.

3 мая 2009 года Тоомас Сильдмяэ сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и в центре Таллинна протаранил несколько машин, врезался в ограждение парковки и скрылся с места происшествия. Полиция остановила его возле его дома и констатировало опьянение в 2,8 промилле. 20 мая Сильдмяэ был отозван с должности президента Союза автоспорта. Полиция наказала его штрафом и лишением права на управление автомобилем сроком на четыре месяца. В 2018 году Сильмяэ сказал в интервью Eesti Ekspress, что этот инцидент послужил для него серьезным уроком и что девять лет он не пьет.

8 марта 2010 года, во второй половине дня, создатель бренда Bastion Индрек Шталь на пересечении улиц Копли и Теллискиви на своем автомобиле Buick врезался в трамвай.
Диспетчер трамвайного парка сообщил тогда Tallinna Postimees, что причиной аварии стал водитель легкового авто. Люди в аварии не пострадали, трамвайное движение было нарушено в течение десяти минут. Шталь аварию подробно комментировать не пожелал.

В начале января 2011 года въезд на подземную парковку столичного квартала Ротерманни был заблокирован четырьмя столкнувшимися автомобилями. Первый удар в цепочке нанес предприниматель Яан Тоотс (53) на своем Mercedes. Все началось с того, что ехавший впереди автомобиль, которым управляла молодая женщина, неожиданно затормозил, и, поскольку речь шла о наклонной дороге, авария не заставила себя ждать. Водителю BMW, ехавшему за Тоотсом, удалось избежать столкновения с автомобилем впереди, но все-таки получил удар сзади. ”Как бывший сотрудник полиции могут сказать, что это был просто небольшой инцидент. Таких при нынешней погоде, по словам полицейских, происходит по двести штук в день”, — прокомментировал Тоотс.

В сентябре этого года Тоотс снова попал оказался в орбите внимания общественности в связи с ПДД. На этот раз у кафе Boulevard в здании отеля Olympic, где он припарковал свой Mercedes Maybach на несколько парковочных мест. Kroonika связалась с Тоотсом и спросила, почему он так поступил. ”Стыдно, но попробуйте сами припарковаться! У меня машина длиной в 5,62 метра, и я просто не помещаюсь. Когда парковался, то одна машина позади меня уже сигналила. Что мне еще оставалось делать?” — прокомментировал Тоотс.

Утром 10 мая 2014 года в аварию попал телеведущий и предприниматель Тийт Маргна. По словам представителя полиции, в результате столкновении в Виймси автомобили получили незначительные повреждения.

12 января 2016 года в трагической аварии в Латвии погиб предприниматель Мати Хейнсар. Автомобиль Mercedes под его управлением столкнулся с перевозившим силос трактором. Также в аварии тяжело пострадал еще один предприниматель Тынис Рюйтель. Пострадали также водитель и пассажир трактора, но они получили более легкие травмы.

4 сентября 2019 года полиции на превышении скорости в Рапламаа попался предприниматель Оливер Крууда. На тот момент Крууда имел еще два действующих наказания в рамках производства о проступке. Ранее, в мае 2019 года, он попался на превышении скорости и был наказан штрафом в размере 332 евро.

”Штрафы были уплачены, но наказание не направили человека на законопослушный путь”, — посчитала старший следователь Керсти Р. и наказала Крууда лишением права на управление автомобилем сроком на 10 месяцев. Крууда с этим не согласился и обжаловал наказание в Харьюском уездном суде. Летом этого года он был лишен прав на семь месяцев.

В прошлом году предприниматель Урмас Сыырумаа попался на неправильной парковке. Свидетель сообщил, что Сыырумаа отправился вместе с дочерью обедать в ресторан Ülo в Каламая и оставил свой белый седан Mercedes-Benz со включенными ”аварийками” под запрещающим парковку знаком. По словам свидетеля, дочь Сыырумаа специально села так, чтобы видеть, если к машине приблизится контролер.

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