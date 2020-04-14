ОБЗОР | Кого завербовало ГРУ для слежки против Эстонии — электрика, бывшего агента КаПо и парня из Ряпина(8)
Ежегодник Полиции безопасности информирует, что в прошлом году были задержаны пять шпионов, которые работали против эстонского государства.
Ежегодник Полиции безопасности информирует, что в прошлом году были задержаны пять шпионов, которые работали против эстонского государства.
Полиция безопасности обнародовала список задержаны, один из них оказался работающий электриком в Эстонии Сергей Кондрат, он уже провел один год в тюрьме из пяти полученных за работу на ГРУ.
Кондрату сейчас 50 лет, он гражданин России, сотрудничал с ГРУ с 2006 года. Его задача была собирать информацию о государственно важных объектах, а работа электриком была прикрытием.
"Этот случай показывает, что теперь для сотрудничества с разведывательными органами России не нужен доступ к гостайне. Часто достаточно иметь возможность общаться и мотивировать продолжать работу", — отметили в КаПо.
Кондрат демонстрировал свою позицию и в социальных сетях. "Он может физически быть в Эстонии, но на самом деле принадлежать к другому миру. Например, на фото он позирует с оружием. На фоне телевизор с Владимиром Путиным". Сергей состоял в Союзе ветеранов вооруженных конфликтов и военной службы "Боевое Братство" Эстонии. На данный момент этого НКО не существует.
Бывший агент
Еще год назад Полиция безопасности сообщила, что 26 марта в качестве подозреваемого был задержан бывший сотрудник КаПо Владимир Куликов.
В начале 90-х он трудился и в Команде К. Один из ее основателей Лембит Колк вспоминает: ”Хоть Куликов эстонского и не выучил, при выполнении рабочих обязанностей был большим молодцом”.
”Он всегда выкладывался на операциях, ни одного плохого слова не могу про него сказать”, — охарактеризовал Колк. По его словам, ничто не говорило о том, что в один момент Куликов мог начать заниматься антигосударственной деятельностью.
Первый глава Команды К Хенн Каськ, формируя единицу, набрал в команду бойцов, имевших начальную военную подготовку, привлекли и много русских.
Для русскоязычных служащих создали все условия для изучения эстонского, но когда они этого не использовали и продолжали говорить по-русски, порой начинался небольшой галдеж. ”Я порой и сам заступался за некоторых русских парней. Говорил, мол, неважно, на каком языке они говорят: если помогает ловить преступников — то и ок”, — вспоминает Колк.
В 1994 Куликов, неся службу в КаПо, получил ранение. По словам Колка, во время облавы Куликова ранили в шею, а спасла его тогда хорошая свертываемость крови. В 1995 году же он стал ”Сотрудником года”.
Ушел Куликов из КаПо в 2012 году. Гендиректор КаПо Арнольд Синисалу сказал, изначально это было увольнением из-за недостаточного знания государственного языка. Потом был суд, и Куликова восстановили в должности, но в конце 2012 года рабочие отношения разорвали окончательно.
По словам Синисалу, при окончании трудовых отношений Куликов прекрасно знал, что российская разведка им интересуется. ”В его случае — крайне достойно сожаления, что он пошел таким путем. Он знал, что есть интерес, и дал возможность это использовать”, — полагает Синисалу.
После этого экс-чиновник был на полицейской пенсии ввиду ранения, полученного в 94-м. Работал тренером по дзюдо. По первоначальным данным, Куликов начал работать на Россию после ухода из КаПо.
Госизменник среди своих
В числе полученных наказание за работу на Россию был задержан бывший офицер Сил Обороны Эстонии Денис Метсавас и его отец, бывший пограничник Петр Волин. Этот случай получил огласку и в зарубежных медиа. Денис вспомнил, как все получилось.
"Мы пошли в клуб, где я встретил одну девушку и провел с ней ночь. На следующее утро я проснулся и должен был поехать в город. Когда я вышел из машины, два человека в форме спросили у меня документы и обвинили в изнасиловании той девушки", — рассказывает он.
В ответ на протест мужчины показали ему документы, подписанные девушкой, а также записи с камеры на наблюдения, на которых он запечатлен с ней в постели. Его поставили перед фактом, что у них имеются все доказательства, но если он готов сотрудничать, то ему не будут предъявлены обвинения.
"У меня в голове взорвалась бомба. Я мог получить 10-15 лет тюрьмы в России. Они могли разрушить мою жизнь. Я согласился со всем, что они хотели, и они меня отпустили", — рассказал Метсавас.
По возвращении в Эстонию в течение года ничего не произошло. Однако потом к нему подошел мужчина и организовал встречу с российскими агентами. В декабре 2008 года Метсавас поехал на встречу в Санкт-Петербург.
"Они сказали, что хотят мне помочь. Я дал им немного информации и получил за это немного денег. Спросил потом, мы закончили? Они сказали, что заинтересованы в моей информации и хотят продолжить сотрудничество", — добавил он.
В 2013 году он хотел прервать работу на ГРУ, но к тому времени они связались с проживающим в России отцом Дениса, Петром Волиным. Вторая жена Волина заболела, и он согласился помогать спецслужбам в обмен на деньги для ее лечения.
Метсавас вспоминает, что его задержали как раз в тот день, когда сын первый раз пошел в детский сад. ”В какой-то степени я был готов к тому, что меня арестуют. Я думал об этом тысячи раз", — признается он.
Теперь же Денис Метсавас проведет 15 лет за решеткой за госизмену. Однако в том, что произошло, он не винит никого, кроме самого себя.
”Если ты покупаешь бутылку виски и становишься алкоголиком, то в этом виноват не виски", — подчеркивает он.
”Меня как-то спросили в КаПо, что бы я сделал, если бы началась война с Россией. Я ответил, что сражался бы за Эстонию", — добавил Метсавас.
”Я понимаю, что это сложно объяснить, как с одной стороны я мог шпионить для России, а с другой — говорить патриотичные вещи на телевидении. Одна часть этой идентичность — то, что я ненавижу… вторая часть — то, кем я являюсь", — говорит он.
Отца и сына задержали 3 сентябре 2018 года. В феврале 2018 в ходе согласительного производства суд назначил Метсавасу 15 лет и 6 месяцев и Волину — 6 лет лишения свободы.
Легкая добыча из Ряпина
О Дмитрие Козлове писали еше год назад. Тогда информации было минимально. Мужчина получил подозрение в заговоре против государства еще в ноябре 2018 года, а обвинительный приговор ем вынесли 20 марта 2019 года.
ФСБ завербовала Козлова, имевшего двойное гражданство России и Эстонии, на тайную службу с целью получить, ”помимо прочего”, данные о зданиях, сотрудниках, транспорте, технике и режиме пограничного контроля в Лыунаской префектуре Департамента полиции и погранохраны. Что включает в себя это ”прочее”, пока неизвестно.
Согласно данным Delfi, Дмитрий Козлов — 31-летний мужчина из Ряпина. Так как жители приграничных территорий чаще посещают Россию, то они больше подвержены опасности попасть под прицел ФСБ — на территории РФ они могут не беспокоиться об эстонских органах безопасности. Еще более удобно для агентов ФСБ, если у вербуемого лица возникают проблемы с законом в РФ. Неизвестно, возникали ли у Козлова проблемы с законом в России, но в Эстонии в его отношении ранее было вынесено несколько постановлений суда.
На самом деле Козлов уже сидел в таллиннской тюрьме, когда ему предъявили подозрение в антигосударственной деятельности. Он был задержан еще 18 апреля 2018 года в качестве подозреваемого в сутенерстве, групповом ограблении и компьютерном мошенничестве. Но, как будто мало этих параграфов, — всего за четыре месяца до этого он получил обвинительное заключение суда в неоднократном физическом насилии, ему оставалось отбыть еще 10 месяцев наказания. Хотя прокурор уже сразу требовал отправить мужчину за решетку на год, в суде достигли соглашения, что после двух месяцев в камере Козлову, который нанес тяжкие повреждения одному мужчине, а второго поджег, оставшийся срок будет записан как условный.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Комаровский назвал лекарства, которые должны быть у каждого
Спиртовые настойки: найдены "убийцы" коронавируса?
Врач назвал простую альтернативу медицинским маскам
Одно условие: от COVID-19 можно вылечиться без лекарств