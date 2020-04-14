ОБЗОР | Кого завербовало ГРУ для слежки против Эстонии — электрика, бывшего агента КаПо и парня из Ряпина

Полиция безопасности обнародовала список задержаны, один из них оказался работающий электриком в Эстонии Сергей Кондрат, он уже провел один год в тюрьме из пяти полученных за работу на ГРУ.

Кондрату сейчас 50 лет, он гражданин России, сотрудничал с ГРУ с 2006 года. Его задача была собирать информацию о государственно важных объектах, а работа электриком была прикрытием.

"Этот случай показывает, что теперь для сотрудничества с разведывательными органами России не нужен доступ к гостайне. Часто достаточно иметь возможность общаться и мотивировать продолжать работу", — отметили в КаПо.

Сергей Кондрат - фото из Вконтакте Kuvatõmmis vKontakte lehelt

Кондрат демонстрировал свою позицию и в социальных сетях. "Он может физически быть в Эстонии, но на самом деле принадлежать к другому миру. Например, на фото он позирует с оружием. На фоне телевизор с Владимиром Путиным". Сергей состоял в Союзе ветеранов вооруженных конфликтов и военной службы "Боевое Братство" Эстонии. На данный момент этого НКО не существует.

Бывший агент

Еще год назад Полиция безопасности сообщила, что 26 марта в качестве подозреваемого был задержан бывший сотрудник КаПо Владимир Куликов.

В начале 90-х он трудился и в Команде К. Один из ее основателей Лембит Колк вспоминает: ”Хоть Куликов эстонского и не выучил, при выполнении рабочих обязанностей был большим молодцом”.

”Он всегда выкладывался на операциях, ни одного плохого слова не могу про него сказать”, — охарактеризовал Колк. По его словам, ничто не говорило о том, что в один момент Куликов мог начать заниматься антигосударственной деятельностью.

Первый глава Команды К Хенн Каськ, формируя единицу, набрал в команду бойцов, имевших начальную военную подготовку, привлекли и много русских.

Для русскоязычных служащих создали все условия для изучения эстонского, но когда они этого не использовали и продолжали говорить по-русски, порой начинался небольшой галдеж. ”Я порой и сам заступался за некоторых русских парней. Говорил, мол, неважно, на каком языке они говорят: если помогает ловить преступников — то и ок”, — вспоминает Колк.