ОБЗОР | Кого завербовало ГРУ для слежки против Эстонии — электрика, бывшего агента КаПо и парня из Ряпина

"У меня в голове взорвалась бомба. Я мог получить 10-15 лет тюрьмы в России. Они могли разрушить мою жизнь. Я согласился со всем, что они хотели, и они меня отпустили", — рассказал Метсавас.
По возвращении в Эстонию в течение года ничего не произошло. Однако потом к нему подошел мужчина и организовал встречу с российскими агентами. В декабре 2008 года Метсавас поехал на встречу в Санкт-Петербург.
"Они сказали, что хотят мне помочь. Я дал им немного информации и получил за это немного денег. Спросил потом, мы закончили? Они сказали, что заинтересованы в моей информации и хотят продолжить сотрудничество", — добавил он.
В 2013 году он хотел прервать работу на ГРУ, но к тому времени они связались с проживающим в России отцом Дениса, Петром Волиным. Вторая жена Волина заболела, и он согласился помогать спецслужбам в обмен на деньги для ее лечения.
Метсавас вспоминает, что его задержали как раз в тот день, когда сын первый раз пошел в детский сад. ”В какой-то степени я был готов к тому, что меня арестуют. Я думал об этом тысячи раз", — признается он.
Теперь же Денис Метсавас проведет 15 лет за решеткой за госизмену. Однако в том, что произошло, он не винит никого, кроме самого себя.
”Если ты покупаешь бутылку виски и становишься алкоголиком, то в этом виноват не виски", — подчеркивает он.
”Меня как-то спросили в КаПо, что бы я сделал, если бы началась война с Россией. Я ответил, что сражался бы за Эстонию", — добавил Метсавас.
”Я понимаю, что это сложно объяснить, как с одной стороны я мог шпионить для России, а с другой — говорить патриотичные вещи на телевидении. Одна часть этой идентичность — то, что я ненавижу… вторая часть — то, кем я являюсь", — говорит он.
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