ОБЗОР: Какие улицы в Таллинне будут отремонтированы в этом году

С зарубежным финансовым участием строится улица Рейди длиной почти в 2 километра, двусторонняя и четырехполосная. Кроме того, в рамках этого проекта будут реконструированы 1,4 км Нарвского шоссе, появятся велосипедные и пешеходные дорожки суммарной длиной 10,5 км. Сейчас идет реконструкция перекрестка у Русалки и перекрестка улиц Ахтри и Йыэ. Работы должны завершиться 23 декабря, их стоимость — около 41 миллиона евро.

Продолжается создание ряда для общественного транспорта на Палдиском шоссе, на участке в 1,3 км между улицами Мыйса и Нурклику, что обойдется в 1,2 миллиона евро и должно завершиться 30 июня.

С иностранным участием строится и велодорожка на Вильяндиском шоссе — между Пярнуским шоссе и улицей Валдеку длиной 2,6 км и шириной 4 м, да еще обрамленная с обеих сторон беговыми дорожками, а также реконструируется улица Херне на участке между улицами Стаадиони и Магазини. Реконструкция обойдется в 1,8 миллиона евро и должна завершиться в последний день мая.

Развернулась долгожданная реконструкция улицы Тюри. Этот проект стоимостью в 1,8 миллиона евро должен быть завершен к 5 июня.