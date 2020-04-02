ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ | Правительство приняло решение изменить ряд законов в целях борьбы с коронавирусом

В области уголовных и административных наказаний будут сделаны поправки, которые позволят минимизировать непосредственный физический контакт между людьми в процесс производства, например, будет расширены возможности удаленной дачи показаний.
По предложению Министерства внутренних дел будет изменено 10 законов. Поправки важны для того, чтобы лучше справиться с чрезвычайным положением и обеспечить доступность для населения различных услуг.
Также создаются дополнительные возможности для того, чтобы привлекать людей к разрешению кризиса. Например, поправки к Закону о помощниках полицейских позволят в ситуации чрезвычайного положения быстрее привлекать и обучать помощников полицейских.
Создается возможность для разрешения чрезвычайного положения иначе обрабатывать личные данные различных категорий, исходя при этом из общих принципов защиты личных данных.
Для того, чтобы лучше управлять чрезвычайным положением охранять общественный порядок, будут изменены Законы о чрезвычайном положении, чрезвычайной ситуации и охране правопорядка, чтобы дать военным и членам Кайтселийта такие же права по применению чрезвычайных мер, которые имеют помощники полицейских.
В законе о пособиях для семей по предложению министра народонаселения будут сделаны поправки, которые повлияют на сроки выплаты родительского пособия и компенсации по родам в случае рождения нескольких детей подряд таким образом, чтобы их можно было получить как можно быстрее после рождения ребенка. В дальнейшем при рождении детей подряд родительской пособие можно будет выплатить сразу же после того, как ребенок родился и матери было назначено родительское пособие, поскольку во время чрезвычайного положения экономическая ситуация в семье может быть сложной.
Поправки к закону об оружии продлевают истекший во время чрезвычайного положения срок действия разрешения на ношение оружия до конца действия чрезвычайного положения и еще на 60 дней после этого.
Закон о предоставлении международной защиты иностранцам, Закон об иностранцах и Закон об обязанности покинуть страну и запрете на въезд будут изменены таким образом, чтобы избежать ситуации, когда после окончания действия чрезвычайного положения в Эстонии окажется большое количество нелегально пребывающих в стране иностранцев.
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