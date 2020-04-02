ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ | Правительство приняло решение изменить ряд законов в целях борьбы с коронавирусом

Поправкой к Закону о финансовом управлении единицей местного самоуправления временно повышается предел долговой нагрузки нетто для местных единиц. В 2020–2021 году долговая нагрузка нетто единицы местного самоуправления может вместо нынешних 60% достигать 80% от расходов на основные виды деятельности, а у самых сильных единиц даже до 100%. Поправка позволяет местным самоуправлениям завершить запланированные инвестиции, которые планировалось финансировать за счет кредитов, если верхний предел нагрузки из-за уменьшившихся доходов может стать тому препятствием.

В сфере Министерства окружающей среды: дополнение к Закону о воде позволяет решать проблемы с выполнением требований экологических разрешений, если они возникли в результате чрезвычайного положения. Важно, чтобы в случае нехватки людей, химикатов или защитных средств водоканалы направили бы свои ресурсы в первую очередь на обеспечение населения питьевой водой даже в том случае, если для этого придется временно ослабить некоторые требования из области экологии.

Поправка к Закону о земельном кадастре обеспечивает доступность землемерных работ как во время чрезвычайного положения, так и после него.

Поправка к Закону об охране природу дает Департаменту окружающей среды разрешение во время действия чрезвычайного положения рассылать сообщения о взятии под охрану и сопутствующие документы не заказным, а обычным письмом во избежание дополнительных контактов.

В сфере Министерства юстиции: Поправки к закону о банкротстве призваны приостановить на время действия чрезвычайного положения и в последующие два месяца обязанность предприятий подавать заявления о банкротстве и запретить кредиторам подавать заявления о банкротстве. Поправка даст предприятиям возможность адаптировать свою экономическую деятельность к сложившейся ситуации и дополнительное время, чтобы воспользоваться предлагаемыми государством мерами, с целью избежать массовых банкротств.

Согласно поправкам к закону о гражданском судопроизводстве срок помещения в закрытые учреждения приостанавливается на срок, который начинается с введения вызванного коронавирусом чрезвычайного положения и заканчивается через два месяца после отмены чрезвычайного положения. Поправка касается тех людей с психическими заболеваниями, день помещения которых в закрытое учреждение приходится на время действия чрезвычайного положения или в течение двух месяцев после отмены чрезвычайного положения.

Закон о тюремном заключении будет дополнен возможностью ввести запрет на пребывания лица в тюрьме в случае, если речь идет о событиях, угрожающих общей безопасности тюрьмы или приведению в исполнение тюремного заключения.