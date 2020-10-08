08.10.2020, 14:10

ОБЗОР | Девять месяцев на дорогах Эстонии — только 15 дней без ДТП


Сирле Лойго, майор полиции
EST
Liiklusõnnetus Tallinna-Pärnu maanteel
Liiklusõnnetus Tallinna-Pärnu maanteelFoto: Rauno Volmar

Девять месяцев — это 274 дня и, несмотря на то, что в году все же было несколько ней без ДТП, в среднем ни один день на наших дорогах не обходился без происшествия с участием велосипеда.

Весной, в период чрезвычайного положения, интенсивность движения снизилась, что сказалось на ситуации на дорогах и до сих пор отражается в общей статистике. В Эстонии за девять месяцев этого года произошло 1090 ДТП, в которых погибло 44 человека и пострадало 1273 человека. За тот же период прошлого года ДТП унесли также 44 жизни, в 1129 ДТП пострадало 1380 человек.

В этом году тон в статистике дорожно-транспортных происшествий задают происшествия с велосипедами. Если общее число ДТП и пострадавших по сравнению с 2019 годом несколько снизилось, то число ДТП с участием велосипедистов выросло на треть. Велосипеды стали особенно популярными в ситуации пандемии коронавируса. Люди стали чаще предпочитать велосипеды, например, общественному транспорту, продажи велосипедов заметно выросли. Использованию велосипедов способствовала и погода — в этом году ДТП с велосипедистами происходили во всех месяцах, в том числе и зимой, а когда каким-то видом транспорта начинают пользоваться больше, то начинает расти и число происшествий с ним.

В этом году с участием велосипедов произошло 307 ДТП (в прошлом году за девять месяцев — 231), погибло четыре велосипедиста (за девять месяцев 2019 года — 3) и пострадало 294 велосипедиста (в прошлом году за девять месяцев — 219), в нескольких случаях пострадали и пешеходы, на которых был совершен наезд. Примерно в 70% случаев с велосипедистами — это ДТП с участием одного велосипеда, то есть самостоятельные падения, наезды на препятствия, вследствие чего велосипедист получал травмы.

Велосипедист — такой же участник дорожного движения, как и другие водители, и должен сделать все от себя зависящее, чтобы защитить и себя на дороге, и быть безопасным для других. Использование шлема обязательно для велосипедистов в возрасте до 16 лет, но мы призываем надевать шлем велосипедистов всех возрастов, а также делать себя заметными на дороге с помощью светоотражающего жилета и обязательных фонарей на велосипеде, если вы ездите и в темное время суток. Следует помнить, что в Эстонии правостороннее движение и это правило следует соблюдать велосипедистам и на велосипедно-пешеходной дорожке.

В 96 ДТП, совершенных водителями в состоянии опьянения, погибло 10 человек и травмы получили 117 человек. За девять месяцев полицейскими было задержано 5119 нетрезвых водителей, из них 2122 в уголовно наказуемом опьянении, из чего, в свою очередь, 225 в наркотическом опьянении.

Нельзя сказать, что ситуация с безопасностью пешеходов стала заметно лучше, так как в этом году в ДТП, к сожалению, уже погибло десять пешеходов, что на одного человека больше, чем за тот же период прошлого года. Но общее число ДТП с участием пешеходов и пострадавших пешеходов стало по сравнению с тем же периодом 2019 года меньше. Если в прошлом году за девять месяцев пострадало 228 пешехода, в этом году — 186. Безопасность пешеходов становится наиболее актуальной в темное время года. Так как уже сейчас темнее рано, пора найти свои светоотражатели или приобрести новые и прикрепить на одежду на видное место. До сих пор светоотражатель остается самым легким и дешевым способом избежать опасной ситуации на дороге.

Полицейскими задержано 35 325 превышавших скорость водителей. Кроме полицейских, нарушения скоростного режима регистрируют камеры по всей Эстонии. На основании этих данных нарушителям за 9 месяцев этого года было выслано 141 858 извещения о штрафах, из них почти половина — 68 108 — составляют нарушения, зафиксированные мобильными камерами.

С одной стороны, число обнаруженных превышений скорости указывает на более эффективный надзор, но с другой стороны печалит, что так много водителей считают возможным подвергать опасности себя, пассажиров своего автомобиля и других участников дорожного движения. Если общество хочет добиться качественного сдвига в безопасности дорожного движения, каждый человек должен начать с себя, проявить больше ответственности и небезразличия как себе, так и к другим. Не превышая скорость даже на 10 км/ч, не выезжая на желтый свет и соблюдая дистанцию движение можно сделать безопаснее и спокойнее, ведь даже ДТП, когда все отделалось только страховым случаем, не прибавляет никому хорошего настроения и означает пробки, опоздания и нервозность на дороге для других водителей. И несколько, на первый взгляд, несерьезных нарушений — кто-то посмотрел за рулем в мобильный телефон, кто-то чуть придавил на газ и др. — в сумме могут привести к череде событий, которые могут закончиться большой бедой.

В этом году было больше таких дней, когда на наших дорогах не было ни одного ДТП, в котором бы пострадали люди. Если за весь 2019 год таких дней было 17, то на данный момент таких дней сейчас 15. Последние такие дни были 30 и 31 августа и мы надеемся, что общими усилиями таких дней до конца года еще прибавится.

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