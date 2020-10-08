ОБЗОР | Девять месяцев на дорогах Эстонии — только 15 дней без ДТП

В 96 ДТП, совершенных водителями в состоянии опьянения, погибло 10 человек и травмы получили 117 человек. За девять месяцев полицейскими было задержано 5119 нетрезвых водителей, из них 2122 в уголовно наказуемом опьянении, из чего, в свою очередь, 225 в наркотическом опьянении.
Нельзя сказать, что ситуация с безопасностью пешеходов стала заметно лучше, так как в этом году в ДТП, к сожалению, уже погибло десять пешеходов, что на одного человека больше, чем за тот же период прошлого года. Но общее число ДТП с участием пешеходов и пострадавших пешеходов стало по сравнению с тем же периодом 2019 года меньше. Если в прошлом году за девять месяцев пострадало 228 пешехода, в этом году — 186. Безопасность пешеходов становится наиболее актуальной в темное время года. Так как уже сейчас темнее рано, пора найти свои светоотражатели или приобрести новые и прикрепить на одежду на видное место. До сих пор светоотражатель остается самым легким и дешевым способом избежать опасной ситуации на дороге.
Полицейскими задержано 35 325 превышавших скорость водителей. Кроме полицейских, нарушения скоростного режима регистрируют камеры по всей Эстонии. На основании этих данных нарушителям за 9 месяцев этого года было выслано 141 858 извещения о штрафах, из них почти половина — 68 108 — составляют нарушения, зафиксированные мобильными камерами.
С одной стороны, число обнаруженных превышений скорости указывает на более эффективный надзор, но с другой стороны печалит, что так много водителей считают возможным подвергать опасности себя, пассажиров своего автомобиля и других участников дорожного движения. Если общество хочет добиться качественного сдвига в безопасности дорожного движения, каждый человек должен начать с себя, проявить больше ответственности и небезразличия как себе, так и к другим. Не превышая скорость даже на 10 км/ч, не выезжая на желтый свет и соблюдая дистанцию движение можно сделать безопаснее и спокойнее, ведь даже ДТП, когда все отделалось только страховым случаем, не прибавляет никому хорошего настроения и означает пробки, опоздания и нервозность на дороге для других водителей. И несколько, на первый взгляд, несерьезных нарушений — кто-то посмотрел за рулем в мобильный телефон, кто-то чуть придавил на газ и др. — в сумме могут привести к череде событий, которые могут закончиться большой бедой.
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