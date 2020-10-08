ОБЗОР | Девять месяцев на дорогах Эстонии — только 15 дней без ДТП

Весной, в период чрезвычайного положения, интенсивность движения снизилась, что сказалось на ситуации на дорогах и до сих пор отражается в общей статистике. В Эстонии за девять месяцев этого года произошло 1090 ДТП, в которых погибло 44 человека и пострадало 1273 человека. За тот же период прошлого года ДТП унесли также 44 жизни, в 1129 ДТП пострадало 1380 человек.

В этом году тон в статистике дорожно-транспортных происшествий задают происшествия с велосипедами. Если общее число ДТП и пострадавших по сравнению с 2019 годом несколько снизилось, то число ДТП с участием велосипедистов выросло на треть. Велосипеды стали особенно популярными в ситуации пандемии коронавируса. Люди стали чаще предпочитать велосипеды, например, общественному транспорту, продажи велосипедов заметно выросли. Использованию велосипедов способствовала и погода — в этом году ДТП с велосипедистами происходили во всех месяцах, в том числе и зимой, а когда каким-то видом транспорта начинают пользоваться больше, то начинает расти и число происшествий с ним.

В этом году с участием велосипедов произошло 307 ДТП (в прошлом году за девять месяцев — 231), погибло четыре велосипедиста (за девять месяцев 2019 года — 3) и пострадало 294 велосипедиста (в прошлом году за девять месяцев — 219), в нескольких случаях пострадали и пешеходы, на которых был совершен наезд. Примерно в 70% случаев с велосипедистами — это ДТП с участием одного велосипеда, то есть самостоятельные падения, наезды на препятствия, вследствие чего велосипедист получал травмы.

Велосипедист — такой же участник дорожного движения, как и другие водители, и должен сделать все от себя зависящее, чтобы защитить и себя на дороге, и быть безопасным для других. Использование шлема обязательно для велосипедистов в возрасте до 16 лет, но мы призываем надевать шлем велосипедистов всех возрастов, а также делать себя заметными на дороге с помощью светоотражающего жилета и обязательных фонарей на велосипеде, если вы ездите и в темное время суток. Следует помнить, что в Эстонии правостороннее движение и это правило следует соблюдать велосипедистам и на велосипедно-пешеходной дорожке.