ОБЗОР | Что разрешено и что запрещено? Пояснения к новым коронавирусным ограничениям

Члены правительства на сегодняшнем кабинетном совещании приняли решение, в соответствии с которым в Эстонии с четверга, 11 марта, и до 11 апреля вводятся еще более масштабные ограничения. Ограничения будут смягчены после того, как распространение коронавируса снизится до уровня, который не будет угрожать дееспособности системы здравоохранения. Сегодня правительство приняло принципиальные решения, на завтрашнем внеочередном заседании планируется утвердить соответствующее распоряжение.

”Свежие данные показывают, что более агрессивный британский штамм коронавируса распространен в Эстонии шире, чем прогнозировалось. Наша медицинская система в кризисе, — сказала премьер-министр Кая Каллас. — Особенно критическая ситуация в Таллинне и Северной Эстонии, где дееспособность больниц оказалась под значительным давлением, однако ситуация серьезна по всей Эстонии. Поэтому правительство решило ввести дополнительные ограничения, целью которых является уменьшить до минимума контакты между людьми. Только так возможно выйти из этого кризиса. От поведения каждого из нас зависит, как быстро нам это удастся”.

Правило 2+2 начнет действовать и на улице

Для предотвращения распространения коронавируса в общественном пространстве вне помещений будет введено ограничение на передвижение по принципу 2+2, которое означает, что вместе могут передвигаться до двух человек, которые должны придерживаться с другими дистанции в два метра. Ограничение не распространяется на семьи и ситуации, когда его невозможно выполнить.

Образование

Правительство настоятельно рекомендует без крайней необходимости не водить детей в детский сад. Министерство образования и науки предоставит инструкции, как наиболее безопасно организовать работу дошкольных детских учреждений.

С 11 марта в школах больше не смогут находиться и учащиеся 1-4 классов, также контактное обучение не разрешено для учеников, готовящихся к выпускным экзаменам в основной школе и государственным экзаменам и гимназии. Однако для учащихся начальных классов предусмотрена возможность в крайних случаях находиться в здании школы и участвовать в организованной там деятельности.