Обычай советских времен. Профессор предложил изменить традицию новогоднего приветствия президента(8)
Общественный деятель, профессор Таллиннского университета Рейн Вейдеман считает, что в будущем президенту Эстонии следовало бы обращаться с новогодним приветствием к жителям страны не в живую и за несколько минут до наступления полуночи, а в более подходящее время.
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