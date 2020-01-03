Обычай советских времен. Профессор предложил изменить традицию новогоднего приветствия президента

Об этом Вейдеман заявил в интервью радионовостям ERR, пишет rus.err.ee.

"Нынешний подход затрудняет контакт с публикой, поскольку обращение проходит на фоне летающих ракет и царящего в толпе шума. Может быть, нам стоит подумать о том, чтобы в будущем году изменить эту традицию, когда в последние 3-4 минуты уходящего года президент Эстонии старается что-то сказать? В Финляндии, например, президент выступает в полдень нового года, что позволяет ему лучше развивать и доносить свои мысли", — Рейн Вейдеман.

"А нынешнюю традицию мы получили еще от советских времен", — добавил Рейн Вейдеман.

В последние годы президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступает с новогодней речью со сцены на площади Вабадузе.