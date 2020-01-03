Обычай советских времен. Профессор предложил изменить традицию новогоднего приветствия президента(16)
Общественный деятель, профессор Таллиннского университета Рейн Вейдеман считает, что в будущем президенту Эстонии следовало бы обращаться с новогодним приветствием к жителям страны не в живую и за несколько минут до наступления полуночи, а в более подходящее время.
Главный джедай. Андрей Свечников становится суперзвездой НХЛ
Три клуба ведут борьбу за Дзюбу
Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Рыжаков, Неелова и другие: назвали возможных преемников Волчек