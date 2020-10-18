Обязательно и штраф 40 евро: настало время светоотражателей

В Эстонии начинает темнеть все раньше. С утра дети идут в школу когда еще темно, а вечером взрослые возвращаются с работы домой уже в полной темноте. Чтобы сделать себя заметней — придумали отражатели. Но немногие их носят. Для этого проводят различные акции. Например, управа Кесклинн распределит по району отражатели, которые можно взять бесплатно. Различные торговые сети тоже стараются обезопасить людей и время от времени дарят светоотражатели. Полиция тоже может выделить отражатель, но может и выписать штраф за его отсутствие.

RusDelfi попросил Департамент полиции и погранохраны прокомментировать ситуацию. Можно ли получить штраф, если у тебя на куртке нет отражателя? Как еще можно себя обезопасить?

"Согласно Закону о дорожном движении сделать себя заметным для других участников в темное время суток является обязательным и за нарушение данного правила возможен денежный штраф до 40 евро", — ответила старший комиссар Центра надзора за дорожным движением Марина Алексеева.

По ее словам, в зависимости от опасности ситуации, пешеход или велосипедист без огней и отражателей на велосипеде может получить денежный штраф или предупреждение и отражатель от патрульного полицейского.

"Но бояться стоит не штрафа, а возможности попасть в аварийную ситуацию, когда пешеход будет незаметен водителю и по этой причине попадет в ДТП, — продолжает Алексеева. — В темное время суток, которого сейчас становится с каждым днем все больше, передвигаться как за пределами населенного пункта, так и в городе без отражателя крайне опасно. Самое простое, что может сделать пешеход для повышения своей заметности на дороге — использовать отражатель, световозвращающие элементы на куртках или других элементах одежды и даже обуви.

Советуем обратить родителям на этот момент особое внимание при покупке детям одежды и отдавать предпочтение одежде, на которой есть уже вшитые светоотражательные элементы. Так как при многократной стирке эти элементы могут потерять свои функции, это надо проверять и при необходимости использовать отдельный светоотражатель, а еще лучше, если их будет несколько".