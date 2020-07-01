01.07.2020, 18:30

Обязанности главы Департамента здоровья будет исполнять Мари-Анне Хярма. Ее послужной список


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Terviseamet
TerviseametFoto: Rauno Volmar

С завтрашнего дня обязанности главы департамента здоровья будет временного исполнять заведующая отделом мониторинга инфекционных заболеваний и эпидемиологического контроля Мари-Анне Хярма, которая останется на этом посту до назначения нового генерального директора департамента здоровья.

”С самого начала кризисной ситуации Мари-Анне Хярма работала в кризисном штабе департамента здоровья. Она также в курсе целей департамента и его деятельности, а также она хорошо знакома со всей системой здравоохранения. Кроме того, у Хярма большой профессиональный опыт и необходимые знания в области здравоохранения. Я желаю ей сил и выносливости в выполнении этой ответственной роли, когда мы продолжаем выявлять новые заболевания и ведем подготовку к возможной новой волне, хотя и распространение коронавируса летом замедлилось”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

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”У нас сейчас спокойный период, если смотреть на статистику распространения вируса, но департамент здоровья все еще внимательно следит за его распространением как внутри страны, так и за ее пределами. Я считаю важным, чтобы уставшие от кризиса коллеги смогли отдохнуть и восстановиться за лето и нынешняя ситуация это позволяет. В то же время мы совместно с министерством и другими учреждениями готовимся к возможному более широкому распространению коронавируса сейчас, когда во многих странах смягчают ограничения”, — сказала Мари-Анне Хярма.

Мари-Анне Хярма изучала генную инженерию в Таллиннском техническом университете и получила степень магистра в этой области в Технологическом институте Тартуского университета. В настоящее время она получает докторскую степень по биомедицине в университете Хельсинки. Хярма заняла свою нынешнюю должность в департаменте здоровья в январе 2020 года. В 2016–2019 годах Хярма была докторантом в Институте генетики Хельсинкского университета, а до этого в течение двух лет работала в предприятии PSI CRO OÜ. Среди прочего, Мари-Анне Хярма является членом Европейской академии аллергии и клинической иммунологии, членом Финского общества исследований диабета, рецензентом журнала Clinical and Translational Allergy и членом Европейской ассоциации исследований диабета.

Конкурс на должность нового генерального директора департамента здоровья проводит действующая при государственной канцелярии комиссия по выбору высокопоставленных чиновников. Мари-Анне Хярма назначена исполняющей обязанности генерального директора департамента здоровья до назначения нового генерального директора департамента.

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