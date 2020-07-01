Обязанности главы Департамента здоровья будет исполнять Мари-Анне Хярма. Ее послужной список

”С самого начала кризисной ситуации Мари-Анне Хярма работала в кризисном штабе департамента здоровья. Она также в курсе целей департамента и его деятельности, а также она хорошо знакома со всей системой здравоохранения. Кроме того, у Хярма большой профессиональный опыт и необходимые знания в области здравоохранения. Я желаю ей сил и выносливости в выполнении этой ответственной роли, когда мы продолжаем выявлять новые заболевания и ведем подготовку к возможной новой волне, хотя и распространение коронавируса летом замедлилось”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

”У нас сейчас спокойный период, если смотреть на статистику распространения вируса, но департамент здоровья все еще внимательно следит за его распространением как внутри страны, так и за ее пределами. Я считаю важным, чтобы уставшие от кризиса коллеги смогли отдохнуть и восстановиться за лето и нынешняя ситуация это позволяет. В то же время мы совместно с министерством и другими учреждениями готовимся к возможному более широкому распространению коронавируса сейчас, когда во многих странах смягчают ограничения”, — сказала Мари-Анне Хярма.

Мари-Анне Хярма изучала генную инженерию в Таллиннском техническом университете и получила степень магистра в этой области в Технологическом институте Тартуского университета. В настоящее время она получает докторскую степень по биомедицине в университете Хельсинки. Хярма заняла свою нынешнюю должность в департаменте здоровья в январе 2020 года. В 2016–2019 годах Хярма была докторантом в Институте генетики Хельсинкского университета, а до этого в течение двух лет работала в предприятии PSI CRO OÜ. Среди прочего, Мари-Анне Хярма является членом Европейской академии аллергии и клинической иммунологии, членом Финского общества исследований диабета, рецензентом журнала Clinical and Translational Allergy и членом Европейской ассоциации исследований диабета.

Конкурс на должность нового генерального директора департамента здоровья проводит действующая при государственной канцелярии комиссия по выбору высокопоставленных чиновников. Мари-Анне Хярма назначена исполняющей обязанности генерального директора департамента здоровья до назначения нового генерального директора департамента.