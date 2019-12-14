Объявлены выдающиеся деятели в области интеграции

Премии за содействие интеграции получили Общество татарской культуры Ида-Вирумаа, Эстонский международный дом, автор и редактор передачи Радио 4 ”Keelekõdi” Андрей Хусаинов и компания Logistika Pluss OÜ.

Цель присуждения премий в области интеграции — выражение признания тем, кто в течение прошедшего года внес вклад в популяризацию различных культур, представленных в Эстонии, установление контактов и развитие сотрудничества между людьми с разными родными языками.

Премии вручались в четырех категориях, и лауреаты каждой категории получили премии в размере 1000 евро.

В номинации ”Ознакомление общественности Эстонии с культурой проживающих в Эстонии национальных меньшинств” премия была присуждена Обществу татарской культуры Ида-Вирумаа за проведение 16 июня 2018 года в Таллинне международного фольклорного фестиваля европейских татар ”Сабантуй”. По оценкам, число посетителей мероприятия достигло 10 000.

Премия в номинации ”Налаживание контактов между людьми, чей родной язык является эстонским, и с другим родным языком”, была присуждена Эстонскому международному дому за развитие сотрудничества между новыми иммигрантами и местным сообществом, которое, в числе прочего, охватывало создание сети, объединяющей эстонскую молодежь и молодых беженцев, проведение для них общих программ обучения, встреч и семинаров