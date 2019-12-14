Объявлены выдающиеся деятели в области интеграции
В пятницу, 13 декабря, Министерство культуры и Фонд интеграции чествовали тех, кто внес вклад в развитие интеграции в 2018-2019 годах.
В пятницу, 13 декабря, Министерство культуры и Фонд интеграции чествовали тех, кто внес вклад в развитие интеграции в 2018-2019 годах.
Премии за содействие интеграции получили Общество татарской культуры Ида-Вирумаа, Эстонский международный дом, автор и редактор передачи Радио 4 ”Keelekõdi” Андрей Хусаинов и компания Logistika Pluss OÜ.
Цель присуждения премий в области интеграции — выражение признания тем, кто в течение прошедшего года внес вклад в популяризацию различных культур, представленных в Эстонии, установление контактов и развитие сотрудничества между людьми с разными родными языками.
Премии вручались в четырех категориях, и лауреаты каждой категории получили премии в размере 1000 евро.
В номинации ”Ознакомление общественности Эстонии с культурой проживающих в Эстонии национальных меньшинств” премия была присуждена Обществу татарской культуры Ида-Вирумаа за проведение 16 июня 2018 года в Таллинне международного фольклорного фестиваля европейских татар ”Сабантуй”. По оценкам, число посетителей мероприятия достигло 10 000.
Премия в номинации ”Налаживание контактов между людьми, чей родной язык является эстонским, и с другим родным языком”, была присуждена Эстонскому международному дому за развитие сотрудничества между новыми иммигрантами и местным сообществом, которое, в числе прочего, охватывало создание сети, объединяющей эстонскую молодежь и молодых беженцев, проведение для них общих программ обучения, встреч и семинаров
Андрей Хусаинов, автор и редактор русскоязычной радиопрограммы ”Keelekõdi” Радио 4 Эстонского национального телерадиовещания, получил премию в номинации ”Формирование поддерживающей интеграцию позиции посредством медийных проектов”. Еженедельная радиопередача дала слушателям возможность развить свои навыки эстонского языка в доступной и увлекательной форме. Передача ”Keelekõdi” оказалась очень популярной среди радиослушателей, каждую программу слушали в среднем 20 000 человек.
В нынешнем году впервые была присуждена премия в номинации ”Осуществление интеграционных проектов в частном секторе”. Премия была присуждена компании Logistika Pluss OÜ, которая организовала бесплатные курсы эстонского языка для своих сотрудников в рабочее время. Курсы привели к значительному улучшению уровня владения эстонским языком сотрудников, компания планирует проводить подобные курсы и в будущем.
Всего на конкурс проектов в области интеграции за 2018-2019 гг. поступило 33 заявки.
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