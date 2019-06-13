Объявлены тема и первые участники фестиваля ”Дни Довлатова в Таллинне”

”Мы посвящаем нынешний фестиваль мечтам, исполнения которых иногда приходится ждать долгие годы, а то и всю жизнь, — раскрывает тему форума его художественный руководитель Елена Скульская. — Сергей Довлатов долго ждал выхода своей первой книги, ради чего и переехал в Таллинн. В 1974 году в издательстве ”Ээсти раамат” был, наконец, подготовлен к печати сборник рассказов, но в последний момент набор рассыпали…”

Нынешние ”Дни Довлатова”, по традиции, привлекут представителей разных видов искусства. Поскольку праздник будет проходить в то время, когда Сергею Довлатову решено установить памятник в Таллинне, из Петербурга приедет известный скульптор Владимир Цивин, Он прочтет лекцию ”Метафора в скульптуре” и расскажет о своих работах.

Новый документальный фильм о Довлатове ”Демарш энтузиаста” покажет молодой кинематографист из Петербурга Илья Верхоглядов. Украсят своим присутствием фестиваль гости из США, близко знавшие Довлатова — фотограф Марк Серман (именно его фотография была размещена на огромном плакате в центре столицы несколько лет назад) и переводчик и публицист Наталья Новохацкая.