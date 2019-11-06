06.11.2019, 16:29

Объявлены финалисты конкурса названий для виадука и туннелей Хааберсти


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Rekonstrueeritud Haabersti ristmiku avamine
Mullu valminud Haabersti ristmiku ümberehitusFoto: Karin Kaljuläte

Городская комиссия по топонимике, управа района Хааберсти, Зоопарк, Saku Suurhall, Музей под открытым небом и центр Rocca al Mare выбрали из более чем 700 вариантов по три финалиста для виадука Хааберсти и для двух туннелей. Окончательно название будет выбрано в ходе народного голосования, которое завершится 12 декабря.

В финальный этап конкурса названия для виадука Хааберсти вышли: Haabersti küür, Rocca al Mare viadukt и Õismäe viadukt. Финалистами конкурса для проходящего под Эхитаяте теэ туннелем стали названия Loomaaia, Rebaseuru и Ilvese tunnel и для туннеля под Палдиским шоссе можно выбрать названия среди Suurhalli, Sebra и Karukoopa tunnel.

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По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги всего на конкурс было прислано 711 вариантов названий. ”Мне приятно, что предлагали названия, связанные с историей Ыйсмяэ и Хааберсти, не забывали и различные предприятия. Надеюсь, что название для виадука и туннелей поможет ещё больше подчеркнуть значимость этого важного транспортного узла и стать одной их визитной карточкой Хааберсти”, — поблагодарил старейшина всех участников конкурса. Ханимягни добавил, что конкурс продолжится народным голосованием, где каждый сможет сказать своё слово.

Свой голос за понравившийся вариант названия для виадука и пешеходных туннелей могут отдать все горожане. Проголосовать можно в инфостоле центра Rocca al Mare или на сайте http://www.roccaalmare.ee/nimekonkurss.

Название-победитель будет объявлено 13 декабря на торжественном мероприятии, которое пройдет в торговом центре Rocca al Mare. Там же наградят победителей.

Перекресток Хааберсти был основательно реконструирован. Работы начались в мае позапрошлого года, общая стоимость строительных работ составила 20,2 миллиона евро. В ходе работ были обновлены почти 3 километра проезжей части, построен виадук, перестроены тротуары и велодорожки длиной 1,7 км, построены новые тротуары и велодорожки общей протяженностью 2,7 км, созданы три новых и реконструированы четыре регулируемых светофорами перекрестка.

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