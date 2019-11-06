Объявлены финалисты конкурса названий для виадука и туннелей Хааберсти

В финальный этап конкурса названия для виадука Хааберсти вышли: Haabersti küür, Rocca al Mare viadukt и Õismäe viadukt. Финалистами конкурса для проходящего под Эхитаяте теэ туннелем стали названия Loomaaia, Rebaseuru и Ilvese tunnel и для туннеля под Палдиским шоссе можно выбрать названия среди Suurhalli, Sebra и Karukoopa tunnel.

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги всего на конкурс было прислано 711 вариантов названий. ”Мне приятно, что предлагали названия, связанные с историей Ыйсмяэ и Хааберсти, не забывали и различные предприятия. Надеюсь, что название для виадука и туннелей поможет ещё больше подчеркнуть значимость этого важного транспортного узла и стать одной их визитной карточкой Хааберсти”, — поблагодарил старейшина всех участников конкурса. Ханимягни добавил, что конкурс продолжится народным голосованием, где каждый сможет сказать своё слово.