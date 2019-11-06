Объявлены финалисты конкурса названий для виадука и туннелей Хааберсти

Свой голос за понравившийся вариант названия для виадука и пешеходных туннелей могут отдать все горожане. Проголосовать можно в инфостоле центра Rocca al Mare или на сайте http://www.roccaalmare.ee/nimekonkurss.
Название-победитель будет объявлено 13 декабря на торжественном мероприятии, которое пройдет в торговом центре Rocca al Mare. Там же наградят победителей.
Перекресток Хааберсти был основательно реконструирован. Работы начались в мае позапрошлого года, общая стоимость строительных работ составила 20,2 миллиона евро. В ходе работ были обновлены почти 3 километра проезжей части, построен виадук, перестроены тротуары и велодорожки длиной 1,7 км, построены новые тротуары и велодорожки общей протяженностью 2,7 км, созданы три новых и реконструированы четыре регулируемых светофорами перекрестка.
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